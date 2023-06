CD Projekt spricht über den desaströsen Cyberpunk-Start: „Wir müssen die Beziehung zu unseren Spielern reparieren“

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Für Platkow-Gilewski war das eigentlich Enttäuschende am Release offenbar, dass man die Community im Stich gelassen habe. Zwei Jahre vor dem großen Hype, da seien sie an einem guten Punkt gewesen, so der PR-Sprecher: „Wir hatten unsere Fans. Wir mochten sie, sie mochten uns.“

Wir sind dabei, das Studio auf so vielen Ebenen zu verbessern, umzubauen und neu zu gestalten, dass es schwer ist, genau zu sagen, was passiert. Aber die Work-Life-Balance, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir auch kleinere Teams stärken, wie die Pipelines aussehen, wie wir mit dem Management sprechen, all das … das ändert sich ständig.

So sieht Platkow-Gilewski die Lage: Der PR-Sprecher sagt, man sei jetzt an einem ziemlich guten Punkt, der Weg dahin sei jedoch schwierig gewesen. Nach dem desaströsen Release habe man gewusst, dass es viel Arbeit erfordern würde, davon zurückzukommen.

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Insert

You are going to send email to