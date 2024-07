Das hat ein neues Videospiel aus dem ikonischen Batman-Schurken gemacht, den Arnold Schwarzenegger spielte

3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Das offizielle Cinematic zur 10. Erweiterung von World of Warcraft: The War Within. Ein Blick auf das, was in den Tiefen von Azeroth wartet ...