Das nächste Service-Game eines Branchen-Riesen scheitert, geht im Mai für immer offline

MultiVersus ist ein kostenloses Kampf-Spiel mit bekannten Charakteren aus Filmen und Serien. Ähnlich wie in Super Smash Bros. prügeln sich die Spieler in versch...

Wann wird das Spiel vom Netz genommen? MultiVersus wird am 30. Mai 2025 eingestellt, wie die Entwickler in einem Statement auf multiversum.com ankündigen. Nach fünf Seasons ist also Schluss. Die letzte Season bringt mit DC’s Aquaman und Lola Bunny aus Looney Tunes zwei neue Charaktere, die ihr im Battle Pass freispielen könnt.

Im Mai 2024 folgte der Relaunch, allerdings konnte das Game seine Spieler nicht dauerhaft halten. Während zum Release über 150.000 Spieler auf Steam am Start waren, waren es zuletzt nur noch 720 Spieler (via steamdb.info )

