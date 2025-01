Nachfolger vom MMORPG Perfect World für Steam und PS5 ist offiziell eingestellt

League of Legends zeigt in einem neuen Trailer, welche Skins euch für Lunar Revel 2025 im Spiel erwarten.

Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst

The Bridge Between – Trailer zum Lunar-Revel-Event 2025 in LoL

Was verpasse ich? Schicke Grafik, actionreiche Kämpfe, die Möglichkeit, mit dem Charakter zu fliegen – durch diese Dinge machten die bisherigen Trailer von Perfect New World Lust auf den Launch. Gleichzeitig trübten das Feedback aus den Beta-Phasen und regionale Eigenheiten wie der Genderlock bei der Klassen/Volks-Wahl die Vorfreude.

Perfect New World ist dabei das am weitesten fortgeschrittene Spiel aus der Liste. Auch zur Verkleinerung der Entwickler-Teams soll es kommen.

Kingdom Come Deliverance 2: Roadmap kündigt neue Kloster-Quest, Hardcore-Modus und mehr an

Die letzte Testrunde von Perfect New World fand im November 2024 statt . In dieser wollte man den Spielern eigentlich eine – im Vergleich zur stark kritisierten Beta aus dem Mai 2023 – spürbar verbesserte Version des Online-Rollenspiels präsentieren. Nach dem Test war jedoch Funkstille angesagt. Das letzte Update gab’s im Februar 2024, in Form eines Posts auf X zum Spring Festival.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to