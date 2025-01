Sony bricht Entwicklung 2 großer Service-Titel für die PS5 ab, obwohl eins sogar eine richtig starke Marke hatte

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Das zweite eingestellte Projekt war bei Bend Studio in der Mache. Dieses Studio stand hinter dem langjährigen PS4-Exklusivspiel Days Gone. Was für ein Setting das eingestellte Spiel haben sollte, geht aus Schreiers Bericht für Bloomberg nicht hervor. Fest steht allerdings, dass es auch ein Service-Game hätte werden sollen.

Das Spiel war allerdings nicht bei den Santa Monica Studios in der Entwicklung, die bisher für die „God of War“-Reihe verantwortlich waren, sondern bei Bluepoint. Das Studio hat zuletzt das Remake von Demon’s Souls für die PS5 entwickelt.

Um welche Marke geht es dabei? Wie Jason Schreier in einem Beitrag auf Bluesky Social verrät, soll es sich bei einem der beiden Titel um ein Spiel mit der „God of War“-Lizenz gehandelt haben.

