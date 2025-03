Entwickler von Palworld fragt, welche süßen Viecher die Fans am liebsten mögen, aber Top 3 sind alles Menschen

Das Entwicklerstudio hinter „Pokémon mit Knarren“-Palworld hat die Community nach ihren Lieblings-Pals gefragt. Die Plätze 1 bis 3 belegt aber keines der süßen Viecher.

Was ist das für eine Umfrage? Diese wurde von PocketPair selbst, dem Entwickler von Palworld, weltweit durchgeführt. Es gibt zwei unterschiedliche Rankings: Das Gesamt-Ranking, in dem Spieler so viele Pals auswählen durften, wie sie wollten, und das Favoriten-Ranking, in dem man die Entscheidung auf 3 Pals begrenzen musste.

Der beliebteste Pal ist … der erste Boss-Gegner?

Wer gewinnt das Gesamt-Ranking? Auffallend ist, dass im Gesamt-Ranking die ersten 3 Plätze nicht etwa von einem der pokémonähnlichen Monster belegt werden, sondern von Menschen:

Zoe (35.153 Stimmen) Saya (28.478 Stimmen) Lily (26.865 Stimmen)

Zoe ist Teil eines Duos, dem ihr am Ende des Tutorials gegenübertretet und damit der erste Bosskampf im Spiel: Tipps für den Bosskampf mit Zoe und Grizzbolt findet ihr hier. Bei Saya und Lily handelt es sich ebenfalls um Boss-Gegner, die ihr in ihren Türmen bekämpft.

Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass die Gewinnerin des Gesamt-Rankings in einem kommenden Update zur rekrutierbaren Verbündeten wird. Spieler dürfen noch dieses Jahr damit rechnen, nicht nur gegen, sondern auch Seite an Seite mit Zoe kämpfen.

Wer gewinnt das Favoriten-Ranking? Hier schafft es Zoe immer noch auf Platz 4, in den Top 3 landen aber immerhin einige eure Monsterbegleiter:

Chillet (8.380 Stimmen) Jetdragon (5.733 Stimmen) Anubis (5.656 Stimmen)

Für die ersten 3 Plätze des Favoriten-Rankings planen die Entwickler besondere Gedenk-Skins. Diese sollen ebenfalls noch in diesem Jahr kommen.

Übrigens: Die letzten 3 Plätze im Gesamt-Ranking belegen Goblin Ignis, Hangyu Cryst und Gorirat Terra. Im Favoriten-Ranking sind es hingegen Robinquill Terra, Surfen Terra und Cryolinx Terra.

Zuletzt hat sich der Vater eines Palworld-Spielers in geheimer Mission auf dessen Server geschlichen. Als er andere Spieler auf Reddit nach Tipps fragte, waren die sofort zur Stelle. Mehr dazu lest ihr hier: Papa infiltriert die Welt seines Sohnes in Palworld und die Community unterstützt ihn bei seiner Mission