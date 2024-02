Palworld: Zoe und Grizzbolt besiegen – Tipps und Strategien für den ersten Bosskampf

Eine der ersten großen Herausforderungen, der ihr in Palworld begegnet, ist das Duo Zoe und Grizzbolt. Wie ihr den Bosskampf am besten angeht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wer sind Zoe und Grizzbolt? Folgt ihr dem Tutorial zu Beginn von Palworld, werdet ihr zum Abschluss die Aufgabe erhatlen, Zoe und Grizzbolt zu besiegen. Die Pal-Trainerin und ihr Begleiter befinden sich im Turm des Rayne-Syndikats.

Wo ihr diesen Turm findet, erfahrt ihr hier: Alle Bosse mit Standorten in der Übersicht

Sobald ihr den Turm betretet, habt ihr 10 Minuten Zeit, um das Duo zu besiegen. Dafür müsst ihr insgesamt 30.000 Schaden verursachen.

Hier seht ihr, wo ihr ein super schnelles Bodenreittier finden könnt:

Vorbereitung – Die richtige Ausrüstung

Um es mit Zoe und Grizzbolt aufnehmen zu können, solltet ihr mindestens Level 10, besser noch Level 13 erreicht haben. Je höher euer Level, desto einfacher wird natürlich der Kampf.

Was eure Ausrüstung angeht, solltet ihr unbedingt auf Fernkampfwaffen setzen. Vor allem der Dreischussbogen oder die Armbrust sind empfehlenswert.

Dreischussbogen (Level 10)

Armbrust (Level 13)

Feuerpfeil-Armbrust (Level 15) + Feuerpfeile (Level 5)

Dazu benötigt ihr noch genug Munition. Hier solltet ihr mindestens 100 Pfeile parat haben.

Auch Pals mit aktiven Fähigkeiten können im Kampf sehr nützlich sein. Um diese nutzen zu können, müsst ihr zunächst die passende Ausrüstung an der Pal-Werkbank gecraftet haben. Folgende könnt ihr schon früh im Spiel freischalten:

Foxparks-Geschirr (Level 6)

Lifmunk-Maschinenpistole (Level 11)

Tanzee-Sturmgewehr (Level 12)

Pengullet-Panzerfaust (Level 17)

Stellt außerdem die beste Rüstung und das beste Schild her, das euch zur Verfügung steht.

Allgemeine Tipps und Strategien

1. Schutz suchen

Die Hauptaufgabe eures Charakters besteht eigentlich darin, nicht zu sterben. Um das zu erreichen, solltet ihr darauf achten, stets auf Distanz zu bleiben. Gizzbolt wird euch meist mit Fernkampfangriffen attackieren. Glücklicherweise befinden sich im Turm einige Säulen, hinter denen ihr Schutz suchen könnt.

Lauft also stets von Säule zu Säule und weicht zur Not mit einer Rolle aus. Vor allem, wenn Grizzbolt mit einem euer Pals beschäftigt ist, sollte es sehr einfach sein, jeglichem Schaden zu entgehen.

2. Kritische Treffer nutzen

Um nun selber Schaden auszuteilen, kommt die von euch gewählte Fernkampfwaffe ins Spiel. Besonders effektiv ist es, auf Grizzbolts Gesicht zu zielen. So verursacht ihr nämlich kritische Treffer mit mehr Schaden. Sichtbar wird das durch rote Schadenszahlen.

Die beste Erfahrung habe ich hier mit der Armbrust gemacht. Es dauert zwar ein wenig, um sie nachzuladen, dafür kann ich aber wunderbar Headshots verteilen. Ich komme kurz hinter der Säule hervor, schieße, und gehe zum Nachladen wieder in Deckung.

3. Pals rotieren

Die wichtigste Regel für Bosskämpfe lautet: Lasst eure Pals niemals kampfunfähig werden. Denn hat ein Pal einmal sein gesamtes Leben verloren, scheidet er aus diesem Kampf komplett aus.

Ruft stattdessen den Pal schnell in seine Sphäre zurück, wenn er kurz vor dem KO steht. Solange er nicht aktiv ist (und keinen Hunger hat), wird er nun wieder Leben regenerieren. In dieser Zeit könnt ihr einfach mit dem nächsten Pal weiterkämpfen.

4. Schaden vermeiden

Wenn ihr besonders fix seid, könnt ihr eure Pals vor einigen Attacken schützen. Wartet, bis Grizzbolt zu einem Angriff auf einen eurer Begleiter ansetzt und holt den Pal dann sofort zurück in seine Sphäre. Grizzbolts Angriff wird nun ins Leere gehen und keinen Schaden verursachen.

Danach solltet ihr sofort wieder einen Pal in den Kampf schicken, damit ihr keine wertvolle Zeit zum Schaden austeilen verliert.

5. Pals neu positionieren

So praktisch die Steinsäulen für eure Deckung sind – manchmal können sie euch auch zum Verhängnis werden. So hatte ich nämlich häufiger das Problem, dass meine Pals hinter den Säulen festgebuggt sind. Ihre Attacken haben Grizzbolt nicht mehr getroffen und der Kampf hat sich unnötig in die Länge gezogen.

Achtet daher stets darauf, ob eure Pals auch tatsächlich Schaden austeilen. Falls nicht, beschwört sie einfach neu – möglichst in der freien Fläche mittig des Raumes.

Die Auswahl der richtigen Pals

Bei der Wahl eurer Teamzusammenstellung stehen euch viele Möglichkeiten offen. Probiert einfach aus, was ihr am liebsten mögt, zum Beispiel auch eine Kombination aus mehreren Strategien.

1. Auf Elementar-Schwäche setzen

Grizzbolt ist ein Elektro-Pal. Das bedeutet, dass er besonders anfällig für Boden-Angriffe ist. Stattet euer Team also mit Pals dieses Elements aus, um mehr Schaden auszuteilen. Boden-Pals, die ihr früh im Spiel finden könnt, sind zum Beispiel:

Gumoss

Rushoar

Fuddler

Alternativ könnt ihr auch Früchte verwenden, durch die ihr Pals mit neuen Fähigkeiten (des Elements Boden) versehen könnt.

Fähigkeitsfrüchte findet ihr vor allem an solchen Bäumen. In der Nähe des Spawn-Gebiets findet ihr einen solchen Baum beispielsweise hier.

Als Elektro-Pal ist Grizzbolt außerdem besonders effektiv gegenüber Wasser-Pals. Diese solltet ihr also eher nicht verwenden.

2. Der Klassiker: Tank und Damage Dealer

Besonders gute Erfahrungen habe ich mit einer Kombination aus Tank- und Damage-Pals gemacht.

Für einen guten Angriff eignen sich vor allem auch Pals, die eine aktive Schadensfähigkeit haben, wie bereits oben unter Vorbereitung aufgelistet. Verwendet diese Fähigkeit so oft wie möglich. Lasst diese Pals sonst so lange Schaden verursachen, bis sie selbst kaum noch Leben haben.

Ruft dann einen Tank, der so lange die Stellung hält, bis die Damage-Pals wieder geheilt sind. Widerholt diese Abfolge so lange, bis ihr den Kampf bestenfalls gewonnen habt.

Den besten Job haben bei mir folgende Pals gemacht:

Angriff: Foxparks (vor allem die Fähigkeit Fuchsflammenwerfer)

Unterstützung: Rooby (erhöht Feuerschaden von Foxparks)

Tank: Dinossum

Mit meinem Foxparks als Flammenwerfer kann ich ordentlich Schaden austeilen.

Kombi: Für ordentlich Damage könnt ihr hier auch ein oder zwei Pals des Typs Boden mitnehmen, wie im vorherigen Tipp beschrieben.

3. Die Daedream-Armee

Eine weitere gute Taktik im Early-Game ist eine kleine Armee aus Daedreams. Habt ihr eine Daedream-Halskette (Level 8) hergestellt, werden euch alle Daedreams aus eurem Team im Kampf unterstützen, auch wenn ihr sie nicht aktiv herbeigerufen habt.

Da ihr Grizzbolt so mit mehreren Pals gleichzeitig angreifen könnt, werdet ihr viel schneller Schaden verursachen. Das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn ihr Probleme habt, das vorgegebene Zeitfenster von 10 Minuten einzuhalten.

Um den Schaden der Daedreams zu verstärken, könnt ihr auch einen Hookrates in euer Team aufnehmen. Dieser verstärkt nämlich alle Angriffe des Typs Schatten.

Kombi: Wenn ihr Probleme habt, am Leben zu bleiben, nehmt noch einen Tank mit, der Grizzbolt beschäftigen kann.

Wir hoffen, der Guide konnte euch ein wenig weiterhelfen und den Kampf gegen Zoe und Grizzbolt erleichtern. Habt ihr das Bossduo bereits besiegt? Welche Strategie habt ihr verwendet? Schreibt es und gerne in die Kommentare.

Und auch, nachdem ihr den ersten Turnboss besiegt habt, gibt es noch reichlich zu tun. Zudem befindet sich Palworld erst in der Early-Acces-Phase. Für die Zukunft ist natürlich noch mehr Content geplant. In einer Roadmap gab der Entwickler erste Pläne bekannt. Bei uns auf MeinMMO erfahrt ihr, welche das sind. Auf welche der angekündigten Features freut ihr euch?