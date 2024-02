Mit diesen Informationen seid ihr bestens ausgerüstet, um euch den nächsten Schwarzmarkthändler zu schnappen. Wenn ihr euch aber zum Beispiel noch nicht sicher seid, wo ihr eure nächste Basis errichten sollt – vielleicht in passender Nähe zu einem der Händler – dann haben wir hilfreiche Infos zur Auswahl hier zusammengetragen: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis

Alle Pals, die Schwarzmarkthändler verkaufen können, können bei allen diesen Händlern auftauchen. Ihr müsst euch also nicht zu einem Händler in einer schwierigeren Gegend durchkämpfen, um die seltenen Pals kaufen zu können.

Welche Funktion haben Schwarzmarkthändler? Diese dubiosen Personen könnt ihr verteilt in der gesamten Welt von Palworld finden. Sie bieten täglich variierende Waren an – allerdings sind es immer Pals, mit etwas Glück sogar Seltene .

Bei Schwarzmarkthändlern in Palworld könnt ihr Pals kaufen. Im Angebot sind aber auch seltene Pals, die ihr so leichter bekommen könnt. Wir haben euch die Locations und Waren aller 15 Black Marketeers zusammen gesucht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to