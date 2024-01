Palworld: Katress finden, züchten und verpaaren

Ihr könnt Katress aber auch in einem Ei finden, von denen es viele in der Spielwelt verstreut gibt. Im Falle von Katress solltet ihr Ausschau nach einem großen, dunklen Ei halten. Diese Eier sind interaktive Objekte, die ihr einfach aufheben könnt.

Wie wird Katress bekämpft? Da das Pal Typ Dunkel ist, eigenen sich besonders Pals des Typs Drache für den Kampf. Besonders stark ist Katress selbst hingegen gegen den Typ Neutral. Es lohnt sich also, eine gewisse Anzahl an Drachen-Pals mit in den Kampf zu bringen. Beispielsweise Vanwyrm, Relaxurus oder Chillet.

Wo findet ihr Katress? Katress ist ein Pal, das nur nachts zu finden ist. Dann könnt ihr es aber an der Mondlosen Küste und am Grünen Bach antreffen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to