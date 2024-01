Palworld: Penking fangen – An diesen Fundorten findet ihr das Pal

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bereits ein Penking, oder seid ihr aktuell auf der Jagd danach? Wollt ihr es in eure Sammlung aufnehmen, um Anubis zu züchten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über Guides zu Palworld , findet ihr bei uns.

Wo kann ich Penking fangen? Wenn ihr Penking in euer Team aufnehmen wollt, habt ihr mehrere Möglichkeiten, um es zu bekommen. Die erste Möglichkeit besteht darin, es zu fangen. Ihr könnt es im ersten Naturschutzgebiet (No. 1 Wildlife Sanctuary) antreffen. Um hierher zu gelangen, benötigt ihr ein Pal, mit dem ihr fliegen könnt, oder eines, mit dem ihr schwimmen könnt.

