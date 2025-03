Ein Vater infiltriert die Welt seines Sohnes in Palworld – Und die Community unterstützt ihn bei seiner Mission

Ein Vater bittet um Tipps, möglichst schnell stark in Palworld zu werden, um seinen Sohn zu überraschen. Die Community eilt sofort zur Hilfe und hat teils kreative Ideen.

Was tut der Vater da? Wie der Nutzer GhostOfJecht in einem Post auf Reddit berichtet, hat er sich unbemerkt in einen Palworld-Server eingeschlichen, auf dem sein Sohn mit zwei Freunden zockt. Der Spieler plant, so stark zu werden, dass er eine ernsthafte Herausforderung für die drei darstellen kann, eine Art Bosskampf.

Dafür hat er sich bereits heimlich auf Level 20 hochgelevelt. Da er jedoch kein Aufsehen erregen möchte, fehlt es ihm völlig an Infrastruktur. Der Spieler bittet daher die Community um Ideen, wie er an Pals und Ausrüstung kommen kann, um mit der Gruppe mithalten zu können (via Gry Online).

Community rät Vater, seine „Dad-Power“ zu nutzen

Das rät die Community: Die Spieler im Subreddit zu Palworld sind sofort Feuer und Flamme und wollen den Vater bei seiner geheimen Mission unterstützen. Dafür haben sie eine Reihe von Ideen, von tatsächlichen spielerischen Hilfestellungen, zu eher kreativen Einfällen, die außerhalb des Spiels umgesetzt werden können.

Einige davon haben wir euch hier zusammengetragen:

T3rraque verweist auf die Möglichkeit verstecke Basen zu bauen: „Es gibt mehrere Orte, an denen du unter die Map glitchen kannst. Das sind kleine Gebiete, in denen du eine Basis errichten kannst. […] Diese Basis wird nie gefunden werden.“

neoseed rät, sich den Server selbst zunutze zu machen: „Wenn dein Sohn nich online ist, erhöhe die Exp und Fang-Rate und level schnell. Dann stell es wieder runter, sobald er zuhause ist.“

c12yofchampions geht einen ganz anderen Weg: „Nutze deine Macht. Verpasse deinem Sohn Hausarrest, grinde, gib ihm die PC-Privilegien zurück. Das wird nicht nur ein Bosskampf, jetzt hast du auch einen Bösewicht-Handlungsbogen.“

Ein weiterer Nutzer schlägt vor, den Sohnemann einfach für ein Wochenende zu den Großeltern zu verfrachten, um in seiner Abwesenheit ungestört grinden zu können. Einige Spieler fordern auch Updates von der epischen Konfrontation zwischen Vater und Sohn – oder wollen ihrerseits wissen, wie es der Vater überhaupt geschafft hat, so lange unentdeckt zu bleiben.

