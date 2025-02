Studio hinter Palworld verkündet Sonderurlaub für Release von Monster Hunter Wilds, da sich die meisten Mitarbeiter ohnehin „unwohl“ fühlen

Der Release von Monster Hunter Wilds steht vor der Türe. Viele Fans nehmen sich dafür einige Tage frei oder sind plötzlich „krank“, um auf die Jagd gehen zu können. Das hat das Studio von Palworld vorausgesehen und deshalb Sonderurlaub verkündet.

Wann hat Monster Hunter Wilds seinen Release? Monster Hunter Wilds öffnet seine Tore am 28. Februar 2025 um 00:00 Uhr deutscher Zeit für die Konsolen. Um 06:00 Uhr dürfen dann auch die PC-Spieler nachziehen. Spätestens jetzt haben sich Fans schon Urlaub genommen, um den Release nicht zu verpassen.

Es gibt aber auch Fans, die sind plötzlich krank und können dann nicht zur Arbeit erscheinen. Das Studio hinter Palworld hatte das vorausgesehen und bevor sich seine Mitarbeiter verantworten müssen, gibt es jetzt einen Sonderurlaub.

Sonderurlaub, damit niemand krank machen muss

Was hat Palworld angekündigt? Auf x.com hatte Palworld eine Ankündigung vorbereitet, die folgendes verlauten ließ: „Aus irgendeinem Grund haben wir von vielen Arbeitnehmern Berichte erhalten, dass sie sich morgen unwohl fühlen könnten, daher wurde der morgige Tag als Sonderurlaub festgelegt“.

Monster Hunter Wilds wurde nicht namentlich erwähnt, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass sich deshalb einige Fans der Serie so einen freien Tag „ergaunern“ wollten, um das Spiel genießen zu können. Damit also niemand in Erklärungsnot gerät, gibt es jetzt Sonderurlaub.

Warum ist das nicht unüblich? In der Gaming-Industrie herrscht neben Konkurrenz auch gegenseitiger Respekt. Entwickler probieren gerne auch andere Titel aus demselben Genre aus, um sich inspirieren zu lassen – wie Rod Fergusson, der Chef von Diablo 4 mit Path of Exile 2. Es gibt aber auch andere Studio-Chefs, die gehen so weit und verschieben den Release ihrer eigenen Spiele, um Produkte der Konkurrenz zu genießen.

Das beste Beispiel ist hier Naoki Yoshida, der Chef von Final Fantasy 14. Aus Respekt für den Release von Elden Ring: Shadow of the Erdtree, verschob dieser den Release der damaligen Erweiterung „Dawntrail“, nur damit Fans genug Zeit haben, beide Erweiterungen zu zocken (via Twitch).

In Monster Hunter Wilds könnt ihr die Zeit und Jahreszeiten anpassen, um so an bestimmte Gegenstände zu kommen. MeinMMO verrät euch, wie ihr die etwas versteckte Funktion nutzen könnt. Mehr zum Release findet ihr zudem hier in unserer Übersicht: Monster Hunter Wilds: So ändert ihr die Zeit und Jahreszeit im Spiel