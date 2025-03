Palworld Patch 0.5.0: Neues Update bringt Crossplay über alle Plattformen, eine globale Palbox und kosmetische Rüstungen

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Ursprünglich sollte Palworld schon nach einem Jahr aus dem Early Access raus sein. Seit dem Start in diesen hat das Team aber wohl ihre Ziele verändert und auch so einiges erlebt. Einer der Community-Manager meldete sich zuletzt zu Wort und spricht über den turbulenten Release-Zeitraum: „Es war beliebt, Palworld zu hassen“ – Community-Manager verrät, wie es dem Team hinter dem Steam-Hit zum Release ging

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Neu ist auch der Photo Modus und der Entwurfstisch, der es euch erlaubt, aus weniger seltenen Bauplänen seltenere zu machen. Was sonst noch an Anpassungen, Bug-Fixes und Updates im Patch steckt, lest ihr weiter unten.

Update 0.5.0 für Palworld ist jetzt live. Mit dabei hat das Patch das lang erwartete Crossplay über alle Plattformen, auf denen Palworld erhältlich ist. Was sonst noch neu ist, lest ihr hier.

