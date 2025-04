Nintendo versucht mehr Patente in den USA zu bekommen; Klage gegen Palworld wird immer wahrscheinlicher

Nintendo klagt in Japan gegen Pocket Pair, den Entwickler des Survival-Hits Palworld. Bereits seit 2024 versucht die Firma, auch in den USA eine Grundlage für eine Klage zu legen, die jetzt mit neuen Patenten immer wahrscheinlicher wird.

Was ist bisher passiert? Palworld erschien im Januar 2024 im Early Access auf Steam. Fast sofort kamen in der Community Spekulationen dazu auf, ob das Spiel Nintendos Pokémon-Reihe nicht zu ähnlich sein könnte und ob Nintendo den Entwickler Pocket Pair verklagen würde.

Im September 2024 reichte Nintendo tatsächlich Klage gegen Palworld in Japan ein. Konkret solle Palworld Patente von Nintendo verletzen, die Nintendo aber teilweise erst nach der Veröffentlichung von Palworld einreichte.

Zuletzt gab es ein Update zur Situation im Februar 2025: Bereits im Mai 2024 hatte Nintendo wiederum in den USA insgesamt 24 Patente eingereicht, von denen schlussendlich zwei bewilligt wurden. Jetzt gibt es Informationen, dass Nintendo weitere Patente zugesprochen bekommt.

Nintendo patentiert das Landen fliegender Mounts

Was für neue Informationen gibt es? Mittlerweile hat es Nintendo geschafft, sich zwei weitere Patente zu sichern:

Das erste ist das U. S. Patent. No. 12.246.255 (download via games fray). Dieses wurde wohl bereits im September 2022 eingereicht und in der Zwischenzeit mehrfach von Nintendo angepasst. Konkret bezieht sich dieses Patent auf die Mechanik, von einem fliegenden Objekt zu einem sich auf dem Boden bewegenden zu wechseln.

Bei dem zweiten Patent handelt es sich um U. S. Patent Application No. 18/652.883. Auch hier geht es wohl um ähnliche Funktionen wie in No. 12.246.255. Am 4. März 2025 passte Nintendo die Patentanfrage an (Download via games fray) und reichte am 20. März einen Disclaimer nach (Download via games fray).

games fray vermutet, dass sich die beiden Patente zu ähnlich waren und das zweite nicht genehmigt wurde, da doppelte Patente nicht erlaubt sind. Nach den Änderungen am 4. und 20. März wurde der Status von Patent No. 18/652.883 aber am 1. April auf Zugelassen – Zuwendungsbescheid noch nicht versandt gestellt.

Entsprechend ist damit auch das insgesamt vierte Nintendo-Patent in den USA stattgegeben worden.

Wird Nintendo in den USA klagen?

Wie kann es jetzt weitergehen? Mittlerweile hat Nintendo sich vier Patente in den USA gesichert, mit denen sie Palworld in den Fokus nehmen könnten. Wenn sich Nintendo auf mehr Patente beziehen kann, wird die Basis für eine Klage immer größer.

Es ist leider nicht offensichtlich, ob Nintendo noch weitere Patente in den USA beantragt hat oder ob sie weitere, ursprünglich nicht stattgegebene, noch einmal verändern. Zudem ist nicht bekannt, ob Nintendo grundsätzlich an einer Klage gegen Pocket Pair in den USA interessiert ist, auch wenn die Patentsicherungen dafür sprechen.

Sobald es konkrete neue Informationen im Rechtsstreit zwischen Pocket Pair und Nintendo gibt, lest ihr es auf MeinMMO. Palworld bekommt nebenbei übrigens auch immer weitere Updates – der Klage zum Trotz. Zuletzt gab es Crossplay über alle Plattformen, eine globale Palbox und mehr. Was alles im Patch enthalten war, könnt ihr hier nachlesen.