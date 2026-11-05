Spieler will seine Freunde abwürgen, die mit ihm den Release von GTA 6 feiern wollen, die Community rät ihm, genau das zu schätzen

Der Release von GTA 6 wird von vielen Fans als ein Feiertag angesehen, der dick im Kalender markiert ist. Der Plan eines Spielers, der selbst sofort spielen will, steht davor, komplett überholt zu werden. Als er die Community fragt, wie er sich da herausreden kann, rät diese ihm zu überdenken.

Wieso bittet der Spieler um Hilfe? Der GTA-Fan und Redditnutzer Fine-Illustrator5000 wandte sich an die Community des Spiels, da er sich in einer unangenehmen Situation befand, aus der er sich mit möglichst wenig Schaden herauswinden will.

Seine Freunde haben ihm vorgeschlagen, den Release von GTA 6 gemeinsam zu feiern, mitsamt Countdown, Pizza und gemeinsamem Reinspielen. Was eigentlich wie ein spaßiger Abend klingt, macht dem Spieler jedoch die Sorge, dass seine eigene erste Erfahrung in GTA 6 dadurch gehemmt wird:

„Ich weiß, dass es irgendwann so weit sein wird, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, weil sie mir nur beim Spielen zusehen, und dass ich ihnen am Ende den Controller in die Hand drücke“, erklärt der Fan, „Dann können sie das Spiel zwar selbst ausprobieren, aber vielleicht sogar einen NPC töten, der mir später eine Nebenquest hätte geben können.”

Nun will der Spieler wissen, wie er den Besuch seiner Freunde absagen kann, „ohne ein Arschloch zu sein“. Tatsächlich erhält er sogar Feedback aus der Community, die ihm jedoch einen ganz anderen Hinweis hinterlässt, der hängen bleiben wird.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Spieler ändert seine Meinung um 180 Grad

Wozu rät ihm die Community? Die Community sorgt schließlich durch einen Kommentar dafür, dass der Verfasser des Posts seinen Plan überdenkt:

„Mein Freund ist zwischen GTA 5 und 6 gestorben – ich würde mich riesig freuen, wenn er am Abend der Veröffentlichung auftauchen und mir in die Quere kommen könnte.“

Das scheint den Spieler mitzunehmen, wie man seinem Kommentar entnehmen kann: „Verdammt Mann, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. F für deinen Kumpel. Ich bin mir sicher, dass er, wo auch immer er jetzt ist, an deiner Seite spielt und eine tolle Zeit hat.”

Aber auch weitere Fans raten ihm dazu, den Release von GTA 6 als etwas Besondereres zu betrachten, als nur das Meiste aus dem Spiel herauszuholen:

„Du wirst genug Zeit haben, alleine zu spielen, aber den Releaseabend werden viele Leute alleine erleben – daher solltest du die Chance, ihn gemeinsam mit anderen zu erleben, nicht als selbstverständlich ansehen“, schreibt suspectdorian2.

Welche Tipps haben die Fans, um beide Bedürfnisse zu vereinen? Die Community äußert Vorschläge, wie der Spieler mit seinen Freunden spielen kann, ohne sich irgendwelche Missionen oder anderen Inhalte für den zukünftigen Spielverlauf zu verbauen:

Einer rät ihm, einfach ein neues Spiel am nächsten Tag anzulegen. Dann könnten sie zum Release so viel Unsinn bauen, wie sie wollen.

Ein anderer schlägt vor, dass er als Besitzer das Intro spielt und ab dem Start in die Open World speichert, um am nächsten Tag darin zurückzukehren.

Der generelle Konsens inmitten der über 1.800 Kommentare ist deutlich zu erkennen: GTA 6 ist ein Videospiel. Es rennt nicht weg und man kann es immer und immer wieder erleben. Doch Momente mit Freunden, vor allem zu besonderen Anlässen, sind deutlich kostbarer.

Letztendlich hat der GTA-Fan in einem späteren Kommentar geschrieben, dass all die Kommentare der Community ihm die Augen öffnen konnten und dass der gemeinsame Abend mit seinen Freunden mit Sicherheit eine unglaubliche Erfahrung wird.

Wie würdet ihr an seiner Stelle agieren? Wollt ihr bei solchen Singleplayer-Erfahrungen wie GTA 6 lieber allein loslegen? Oder würdet ihr euch auch über einen gemeinsamen Release mit Freunden freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr pünktlich zum Start von GTA 6 loslegen wollt und nicht erst um Mitternacht anfangen müsst, das Spiel herunterzuladen, könnt ihr es bereits vorab installieren. Alles, was ihr dazu wissen müsst, haben wir euch auf MeinMMO zusammengefasst: GTA 6: Preload – Alles zu Datum, Uhrzeit, Größe und mehr des Vorabdownloads