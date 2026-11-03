GTA 6 kommt in etwa zwei Wochen endlich raus und gerade hat Rockstar bekannt gegeben, wann genau der Preload startet und wie viel Platz ihr für das Game auf der Konsole braucht.

Wie groß wird GTA 6? Laut der offiziellen Webseite von Rockstar Games ist zumindest der Preload von GTA 6 ganze 212 Gigabyte groß. Diese müssen entsprechend auf eurer PS5 oder Xbox Series X|S frei sein, damit ihr das Game noch vor dem offiziellen Start runterladen und installieren könnt.

Ab wann könnt ihr GTA 6 laden? Es kommt darauf an, auf welcher Konsole ihr spielt und wie ihr das Game gekauft habt:

PS5: Start ist am 10. November zur lokalen Zeit um Mitternacht.

Start ist am 10. November zur lokalen Zeit um Mitternacht. Xbox Series X|S: Start ist am 10. November um 1 Uhr Nachts.

Wie werfe ich den automatischen Preload an? Je nach Konsole ist der Start des Preloads unterschiedlich:

PS5 via PlayStation Die Konsole muss im Ruhemodus sein.

Xbox Series X|S via Xbox Die Xbox muss im Schlafmodus sein.



Wie steht es um physische Versionen? Wer eine physische Version mit Code in der Verpackung kaufen möchte, kann dies ab dem 12. November tun und dann den entsprechenden Preload anwerfen.

Außerdem soll es ab dem 19. November das offizielle Cover-Artwork von GTA 6 und eine Karte von Leonida in Druckgröße als Download zur Verfügung stehen. Das Poster soll kurz nach dem Launch ebenfalls als physische gedruckte Version im Rockstar-Store kaufbar sein und jedem Kauf als Geschenk beiliegen.

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212 Gigabyte – So groß war bisher nur ein Spiel

Wie groß sind die 212 Gigabyte im Vergleich wirklich? Mit 212 Gigabyte ist GTA 6 eines der größten Spiele die jemals erschienen sind. Laut einer im Mai aktualisierten Liste von Gamerant ist bislang nur ein Spiel größer bzw. gleich groß gewesen: DCS World, der Digital Combat Simulator World von 2018.

Damit wird Rockstars neuestes Game größer als die meisten anderen Blockbuster Games der letzten Jahre. Zum Vergleich:

God of War Ragnarok: 190 Gig

Call of Duty: Black Ops 7: 181 Gig

Medal of Honor: Above and Beyond: 180 Gig

Kingdom Come: Deliverance 2: 171,63 Gig

Diablo 4 und Erweiterungen: 170 Gig (mit High-Res-Texturen)

The Witcher 3 zum Beispiel ist nur 32 Gigabyte groß. Horizon: Forbidden West mit DLC immerhin 130 Gigabyte.

Vermutlich ist GTA 6 aus mehreren Gründen so groß: Zum einen wird Leonida vermutlich eine der größten In-Game-Maps jemals werden. Zum anderen verfügt das Game über fast realistische High-Resolution-Texturen. Warum das Game aber trotzdem noch irgendwie nach Rockstar aussieht, analysiert MeinMMO-Redakteurin Caroline Fuller hier: GTA 6 ist nur deshalb so schick, weil Rockstar trotz Realismus seinen Artstyle durchsetzt