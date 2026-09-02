Rockstar holt vor dem Start von GTA 6 die RP-Profis von nopixel an Bord und ihr könnt dadurch jetzt leicht GTA-Millionär werden

Rockstar und der GTA-Online-RP-Server nopixel feiern den nächsten gemeinsamen Schritt und mit ihm gibt es einige Geschenke für diejenigen, die es live auf Twitch mitverfolgen.

Was feiern Rockstar und nopixel? In einer Ankündigung auf Rockstars offizieller Website lobt das Studio nicht nur die Arbeit, das Storytelling und die Leidenschaft des Teams hinter dem Projekt, sondern nennt den 8. September 2026 als den Start einer Closed Beta für „nopixel V“, einer Überarbeitung des derzeitigen Projekts.

Wer ist nopixel? nopixel ist einer der bekanntesten Rollenspiel-Server zu GTA Online, der nun bald offiziell zum Ökosystem von Rockstar gehören wird. Zu der Ankündigung veröffentlichte die Gruppe auch einen eigenen Trailer auf YouTube, hier könnt ihr euch den Server genauer ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Diese Überarbeitung bindet den Server nicht nur in den eigenen Launcher ein, um für bessere Performance und Zugänglichkeit zu sorgen, sondern kommt mit vielerlei technischen Updates: ein neuer Charakter-Editor mit mehr Anpassungsmöglichkeiten, eine überarbeitete Map, ein neu errichtetes Casino und Hotel, visuelle Effekte, intelligentere NPC und weitere Mechaniken, die das Rollenspiel unterstützen sollen.

Ob die Zusammenarbeit mit nopixel auch mit Blick auf GTA 6 relevant sein könnte, weiß man noch nicht.

Zur Feier und Promotion dieser Kollaboration arbeitet Rockstar auch mit bekannten Content-Creator der RP-Szene zusammen, wodurch auch ihr profitieren könnt.

Video starten 10 Bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Twitch-Drops bieten Geld und ein Cosmetic

Wie kann man von der Kollaboration im Voraus profitieren? Während die Closed Beta von nopixel V nur ausgewählten Streamern der GTA-Rollenspiel-Szene zur Verfügung steht, können interessierte Fans trotzdem auf Twitch dabei sein, um einen Einblick in die überarbeitete Version des RP-Servers zu erhalten.

Wer zwischen dem 8. und 30. September 2026 die Streams der Rollenspieler verfolgt, kann bis zu 1,5 Millionen GTA$ erhalten, ebenso wie einen „Burger Shot“-Trainingsanzug als Cosmetic.

Wie viele Stunden ihr euch diese Streams ansehen müsst, ist noch nicht bekannt. Wir tragen die Informationen nach, sobald sie bekannt ist.

Wie haltet ihr von nopixel V? Könnte die Zusammenarbeit zwischen den Machern des RP-Servers und Rockstar auch etwas für GTA 6 bedeuten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wie es um einen Multiplayer für GTA 6 steht, ist bisher unbekannt, aber es gibt bereits Prognosen: Auf einen Multiplayer für GTA 6 müssen wir wohl noch deutlich länger warten als die zwei Wochen bei GTA 5