Rücksichtsloses Verhalten einer Streamerin lässt Kollegen an Twitch zweifeln: „Warum überhaupt noch Mühe geben?“

Die Streamerin ExtraEmily ist dafür bekannt, immer wieder während des Autofahrens auf Twitch live zu streamen und durch die Interaktion mit den Zuschauern so abgelenkt zu sein, dass sie Beinahe-Unfälle baut. Ihre Ernennung zur Twitch-Botschafterin wurde von einem Kollegen scharf kritisiert.

Was ist das für rücksichtsloses Verhalten? Die Streamerin ExtraEmily ist für ihre IRL-Streams auf Twitch bekannt, wo sie über 1 Million Follower hat. Immer wieder fährt die Streamerin auch Auto, während sie auf der Plattform live ist. In der Vergangenheit kam es zu einigen Situationen, in denen sie hinterm Steuer von ihrem Twitch-Chat abgelenkt war und in Beinahe-Unfälle geriet:

Im Jahr 2025 überfuhr ExtraEmily während des Livestreams im Auto eine rote Ampel. Das entschuldigte sie damit, dass sie das immer so machen würde.

Im Juli 2026 rammte sie beinahe ein Auto, weil sie den Schulterblick wegließ. Twitch zog hier zwar Konsequenzen, jedoch nur für einen Tag, denn dann endete ihr Bann von der Plattform bereits.

Kurz nach dem Vorfall im Juli 2026 ernannte Twitch sie zu einer ihrer Botschafterinnen im Bereich IRL. Eine Aktion, die von der Community missmutig aufgenommen wurde. ExtraEmilys Verhalten wird nicht nur von Zuschauern häufig kritisiert, sondern auch von Twitch-Kollegen. So auch von Steven Spohn – auch SteveInSpawn genannt –, der selbst ein Streamer auf der Plattform ist.

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Ruhm und Macht verändern die Rechenschaftspflicht

Was kritisiert der Twitch-Kollege? Auf X wurde von der Community ein neuerer Clip aus einem Livestream von ExtraEmily geteilt. In ihm sieht man sie wieder hinter ihrem Autolenkrad. Steven Spohn reagierte ebenfalls auf den Clip und äußerte seinen Unmut darüber, dass ExtraEmily mit so einem Fahrverhalten keine wirklichen Konsequenzen erfahren würde:

Ich bin mal ehrlich: Als Twitch-Botschafter habe ich selbst keine Ahnung, was ich hier sagen soll. Man sieht buchstäblich, wie im Chat steht: „Bitte schau auf die Straße; bitte lies nicht den Chat.“ Man sieht, wie sie wieder ausweicht. Warum sich überhaupt noch Mühe geben, wenn Botschafter gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und dafür mit einem Platz auf der Startseite und einer Hulu-TV-Show belohnt werden?



– Steven Spohn auf X

Laut den Twitch-Richtlinien müsste ExtraEmilys Verhalten während der Autofahrt eigentlich bestraft werden. Die Richtlinien sagen nämlich ganz klar, dass das Streamen während der Autofahrt nur erlaubt ist, solange der Streamer nicht von dem Twitch-Stream abgelenkt ist. Das scheint – durch zahlreiche Clips bewiesen – bei ExtraEmily nicht der Fall zu sein.

Steven Spohn ist dies auch aufgefallen, denn er führte auf X weiter aus: Sich beim Fahren mit FSD ablenken zu lassen, ist illegal; daher verstößt es gegen die Nutzungsbedingungen. Jeder Streamer, egal wie berühmt er ist – von Platz 1 bis Platz 10.000.000 – sollte denselben Maßstäben unterliegen. Sollte. Aber Ruhm und Macht verändern die Rechenschaftspflicht.

Was sagt ihr zu ExtraEmily und ihrem Verhalten? Findet ihr, Twitch handelt zu lasch? Schreibt es uns in die Kommentare!

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