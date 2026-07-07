Fans von GTA 6 entdecken eine geheime Botschaft in der teuren Ausgabe des Spiels: Rockstar macht sich über sein eigenes Publikum lustig

Bei GTA 6 laufen die Vorbestellungen längst, doch ein Nutzer hat ausgerechnet bei der teuren Ausgabe einen lustigen Fund gemacht.

Was ist das für ein Fund? Ein Spieler hat im Hintergrund eines der Werbebilder für die teurere Ultimate-Edition von GTA 6 einen Aufkleber entdeckt. Auf ihm steht geschrieben: „Buy more useless shit“, also zu Deutsch: „Kauft mehr nutzlosen Scheiß’“.

Ironisch natürlich, weil man für die Ultimate Edition extra bezahlt, um im Spiel praktisch nutzlose Gegenstände, Outfits und Autos zu erhalten. Einen echten Vorteil außer besserem Aussehen hat die 20 € teurere Edition nicht.

Das sehen auch die Spieler so und können in den Kommentaren nur darüber lachen, wie sie hier von Rockstar Games outcalled werden.

Hier könnt ihr ein aktuelles Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Die Spieler durchschauen Rockstar Games

Wie reagieren die Spieler darauf? Weder der Sticker noch die Botschaft dahinter bleiben unentdeckt. Rockstar Games legt den Finger hier natürlich in die Wunde der Spieler, die das ganze aber entspannt aufnehmen. Sie wissen, dass die Entwickler recht haben, außerdem ist es längst nicht das erste Mal, dass man sich über seine Spieler lustig macht.

So schreiben die Fans auf X.com:

Buckeye311: „Nicht allzu überraschend für ein Spiel, das dafür bekannt ist, den Konsumismus zu parodieren.“

itzjustdubz: „Es stammt von einem realen Aufkleber des kanadischen Künstlers Enjoy Denial.“

InpeK: „Wenn sie diesen Aufkleber direkt auf die Shop-Seite geklatscht hätten, würde ich die Ehrlichkeit respektieren. Rockstar verarscht an dieser Stelle einfach das eigene Publikum.“

bam: „Die Entwickler machen sich über ihr eigenes Spiel und die Spieler lustig, lol.“

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Bereits in GTA 5 und den Teilen davor gab es etliche Beispiele, bei denen Rockstar Games sich über ihre Fans lustig gemacht hat. Das prominenteste Beispiel ist wohl die „Chiliad-Mysterium“-Parodie rund um die Epsilon-Sekte.

Die Epsilon-Sekte ist eine Parodie auf echte Sekten und Online-Verschwörungstheorien, die Rockstar Games nutzt, um blinden Fanatismus zu kritisieren, indem Spieler gezwungen werden, extrem monotone, zeitraubende Aufgaben wie stundenlanges Laufen in der Wüste für eine völlig wertlose Belohnung wie ein T-Shirt zu erfüllen.

Kennt ihr andere Beispiele, bei denen sich Rockstar Games über die eigene Spielerschaft lustig macht? Schreibt sie gerne in unsere Kommentare! Auf der Website gibt es noch mehr geheime Informationen, die erst Tage später entdeckt wurden: Die Website von GTA 6 soll eine bislang unbekannte Mechanik spoilern und die klingt spannend