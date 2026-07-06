Die Website von GTA 6 soll eine bislang unbekannte Mechanik spoilern und die klingt spannend

Die Entwickler von GTA 6 gehen noch sehr sparsam mit den Spoilern zu ihrem neuen Titel um. Jetzt haben Fans ein Detail entdeckt, das schon eine neue Mechanik sein könnte.

Was haben die Fans entdeckt? Auf der Website von GTA 6 haben zwei Fahrzeuge den identischen Halbsatz in der Beschreibung. Dort steht: „Ein sicherer Ort, an dem gestohlene Waren zwecks Hehlerei deponiert werden können“.

Das könnte bereits eine neue Mechanik sein, glauben die Fans. So sollen Überfälle mehr in den Vordergrund rücken und die gestohlene Ware daraus muss eben in einem Fluchtfahrzeug deponiert werden.

Weiter kann man daraus folgern, dass die Ware dann zum Abgabeort gebracht werden muss und bei Zerstörung des Fluchtfahrzeugs auch eventuell vernichtet wird. Dass dies extra bei gewissen Fahrzeugen als Zusatz steht, könnte bedeuten, dass man diese für solche Missionen oder Spielmodi auswählen kann.

Hier könnt ihr die Welt von GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Eine Mechanik wie aus RDR2

Ist das realistisch? Laut den Fans könnte die Mechanik zu dem passenden neuen Ansatz, mehr realistisch sein zu wollen, passen. Gleichzeitig haben die Entwickler eine ähnliche Mechanik bereits in Red Dead Redemption 2 mit dem Satchel gehabt.

Der Satchel war dort eine kleine Tasche, die dazu diente, Proviant, Verbrauchsgüter, aber auch das Material für ein Lagerfeuer mitzuführen. Der Fund der Spieler könnte also tatsächlich auf ein neues Inventar-System hindeuten, bei dem der Spieler vielleicht sogar wieder essen und zum Sport gehen muss wie bei GTA: San Andreas.

Was sagen die Fans? Die Fans freuen sich über den Fund und haben unterschiedlichste Ideen, was der Halbsatz alles bedeuten kann. Auf Reddit schreiben sie:

Quadar: „Stimme zu! Obwohl für mich der interessantere Teil nicht ist, dass wir sie sichern können, sondern wie wir sie verlieren könnten. Warum sollten wir sie überhaupt sichern wollen? Normalerweise gibt es in GTA-Spielen kaum Kosten bei einem virtuellen Tod, aber vielleicht ändert sich das? Das Wort ‚sichern‘ lässt mich an eine neue Spielmechanik denken.“

Pir-o: „Das könnte auch bedeuten, dass man Diebesgut bei einem Tod verliert oder es von der Polizei abgenommen wird. Oder dass man nur begrenzten Stauraum am Charakter hat. […]“

ViloDivan: „Das stützt die Idee, dass dieses Spiel in bestimmten Bereichen eher an den Realismus von RDR2 als an GTA V heranreichen wird. Es ist ein ziemlich cooles Detail, und ich denke, es wird Raubüberfälle etwas bedeutungsvoller machen, als einfach automatisch Geld zu erhalten, nachdem man sie erledigt hat.“

Was glaubt ihr? Wie könnte die Mechanik am Ende wirklich aussehen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Habt ihr euch eigentlich das Cover-Art mal genau angesehen? Dort gibt es einiges zu entdecken. Wir zeigen euch dabei: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt