Scalper bieten digitale Version von GTA 6 für viel Geld auf eBay an, klingt idiotisch, scheint aber leider zu funktionieren

GTA 6 kann erst seit Kurzem vorbestellt werden, und trotzdem sieht es so aus, als handele es sich um rares Gut: Obwohl es keinen Engpass gibt, verkauft sich das Spiel auf eBay, als wäre es bereits ausverkauft.

Wieso wird das Spiel bereits von Scalpern auf eBay verkauft? Die wahre Antwort dazu: Die Situation versteht derzeit niemand. Doch trotzdem geht sie auf.

Wie man anhand eines Screenshots auf dem X-Account von Dexerto sehen kann, wird die Vorbestellerversion von GTA 6 für deutlich höhere Preise auf eBay angeboten. Das betrifft die Standard-Variante, aber auch die Ultimate Edition, die sogar Preise im Wert von fast 140 US-Dollar verlangt.

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GTA 6 hat keine limitierte Stückzahl und kann über den digitalen Download sofort gespielt werden. Wieso manche Fans daher auf Scalper-Angebote auf eBay zurückgreifen und derartige Preise zahlen, obwohl sie das gleiche Spiel mit weniger Umwegen günstiger kaufen können, ist für die Community ein Rätsel.

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„Hätte nicht damit gerechnet, wie viel Dummheit manche Leute mitbringen“

Was sagt die Community zu dieser aufgehenden Scalping-Strategie? Die Community nimmt die Situation mit einem ungläubigen Kopfschütteln, wie man den Kommentaren auf X entnehmen kann:

„Scalpern Geld für eine digitale Vorbestellung zu zahlen, die gar nicht ausverkauft werden kann, muss eine der dümmsten Sachen sein, die ich je gesehen habe“, schreibt @Dj_Chats22.

Aber auch @TheCartelDel entschuldigt sich: „Entschuldigung dafür, dass ich zuvor gesagt habe, dass eine reine digitale Veröffentlichung Scalping unterbinden würde. Ich habe nicht damit gerechnet, wie groß die Dummheit einiger Leute im Internet sein würde. Ich werde versuchen, in Zukunft achtsamer zu sein.“

Doch nur falsche Zahlen? Ein paar weitere Nutzer vermuten jedoch, dass die Verkaufszahlen auf eBay von den Scalpern selbst stammen, um künstlich FOMO (Fear Of Missing Out = die Angst, etwas zu verpassen) und Nachfrage zu faken. Das kann jedoch nicht bewiesen werden, gälte aber als typische Strategie, wie es @alex_batista erklärt.

Was sagt ihr zu dieser Situation? Denkt ihr, dass Leute wirklich auf solche Angebote zurückgreifen? Oder ist es eine fragwürdige „Marketing-Strategie“ von Scalpern? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteurin Caro hat GTA 6 bisher noch nicht vorbestellt, aber bereitet sich anderweitig auf den Release des Spiels vor: Wegen GTA 6 kehrte ich nach 10 Jahren in das Spiel zurück, das mich als Kind 400 Stunden gefesselt hat