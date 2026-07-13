WoW: Eine Universität verteilt Stipendien, wenn ihr seltene Achievements besitzt

Habt ihr seltene Erfolge in World of Warcraft? Das könnte sich richtig lohnen. Zumindest in den USA winken dafür Stipendien an der Uni.

Vor 20 Jahren war das ein bisschen ein Scherz zwischen Gamern, dass man irgendwann mit den Erfolgen in Videospielen auch im echten Leben etwas anfangen kann. So lustig ist das inzwischen gar nicht mehr, denn viele ehemalige Raid-Leiter aus Profigilden in WoW geben das in ihren Bewerbungen an. Jetzt gibt es sogar eine Universität, die Stipendien verteilt, wenn ihr in Spielen wie World of Warcraft ziemlich seltene Erfolge aufweist.

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Welche Universität macht das? Die Rede ist von der University of Silicon Valley (USV). Die hat gerade ihr „Max Achievement Scholarship“-Programm auf ihrer Website vorgestellt – also ein Programm, das Stipendien an Gamerinnen und Gamer vergibt, die besondere Erfolge in Videospielen errungen haben.

Wie hoch ist das Stipendium? Das Stipendium fällt unterschiedlich hoch aus, je nach Kategorie – denn die Leistungen und damit verbundene Stipendien werden in zwei Kategorien eingeteilt:

Meisterschaft-Tier: bis zu 15.000 $ im Jahr.

Legendär-Tier: bis zu 7.500 $ im Jahr.

Dauerquesten kann in WoW zum Stipendium führen

Nach welchen Erfolgen wird gefragt? Die Universität fragt nach verschiedenen Erfolgen aus unterschiedlichen Spielen, die man erbringen muss, um sich für das Stipendium zu bewerben. Bei World of Warcraft ist das etwa:

Meister der Lehren: Alle Story-Quests in allen Gebieten abgeschlossen.

Alle 13 Berufe auf das Maximum gebracht.

25 oder mehr Ruf-Fraktionen auf ehrfürchtig gebracht.

Auch andere Spiele sind mit verschiedenen Leistungen aufgelistet, wie etwa Final Fantasy XIV oder Guild Wars 2, wie ihr hier sehen könnt:

Habt ihr solche Leistungen erbracht und könntet euch bewerben? (Bildquelle: usv.edu)

Fans von Solo-Spielen können aber auch ihr Glück versuchen, wenn sie zum Beispiel bei Hades sämtliche Prophezeiungen abgeschlossen oder bei Zelda: Tears of the Kingdom die Karte und alle Schreine zu 100 % gemeistert haben.

Was sollen die Erfolge beweisen? Das Erringen dieser Erfolge soll laut der Universität ein Zeugnis dafür sein, dass man demonstriert hat, besondere Ausdauer, systemisches Denken oder kreative Lösungsansätze zu verfolgen, selbst in digitalen Welten. Das seien die kognitiven Fähigkeiten, die unter anderem Innovation vorantreiben. Die Stipendien sind zwar nur für US-Bürger ausgeschrieben, die diese Leistungen erbracht haben – aber vielleicht nehmen sich ja auch europäische Universitäten daran ein Beispiel, besonders ehrgeizige Leistungen im Videospielbereich als Kriterium zu übernehmen.

Was haltet ihr von dieser Art des Stipendiums? Eine coole Sache, um die junge Generation anzusprechen und deren Leistungen zu belohnen? Oder einfach nur peinlich, dass so etwas von einer Uni verwendet wird?

Cortyn meint: In einer Zeit, in der man immer häufiger zu hören bekommt, dass die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Eigenschaft, bestimmte Ziele mit andauerndem Ehrgeiz zu verfolgen, ein guter Indikator für potenzielle Fähigkeiten einer Person ist. Dass man dabei die Leidenschaften aus dem nicht-schulischen Bereich – also dem Gaming – zu einem Kriterium macht, finde ich ziemlich geschickt. Klar: Es geht hier nur um eine Handvoll Stipendien, die sicher heiß umkämpft sein werden. Doch dass so etwas überhaupt existiert, finde ich erst einmal gut.

Die 5 härtesten Erfolge von World of Warcraft haben wir euch hier vorgestellt.