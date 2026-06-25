Diablo 4 bietet den 40 Euro teuren Warlock kurz kostenlos an – Das sind die 3 besten Builds zum Testen

Bald startet Season 14 in Diablo 4 und bringt nicht nur neue Inhalte in das ARPG, sondern auch eine kostenlose Testversion für den Hexenmeister.

Wie kann ich den Hexenmeister kostenlos spielen? Spieler, die Diablo 4 auf Battle.net, Xbox oder PlayStation zocken, haben die Möglichkeit, sich die neue Klasse des Hexenmeisters kostenlos anzuschauen. Dafür braucht ihr lediglich eine Edition des Basisspiels. Der Testzeitraum startet mit Season 14 am 30. Juni 2026 um 19 Uhr MESZ und läuft bis zum 7. Juli 2026 um 19:00 Uhr MESZ.

Wer den Hexenmeister während des Tests bis Stufe 30 spielt und die Erweiterung „Lord of Hatred“ kauft, kann seinen Fortschritt auf demselben Charakter direkt mitnehmen. Sobald ihr den DLC besitzt, könnt ihr den Hexenmeister ohne zeitliche Einschränkung weiterspielen.

Drei Hexenmeister-Builds zum Leveln

Welche Builds bieten sich an? Um mit dem Hexenmeister problemlos durch alle Inhalte zu kommen, die euch auf dem Weg bis Stufe 30 begegnen, empfehlen wir euch drei starke Level-Builds. Eine ausführliche Skillung zu allen drei Builds findet ihr in unserem Guide.

Grauensklauen-Hexenmeister

Skills: Grauensklauen, Höllenbrutstachel, Tiefenschritt, Tobsucht, Siegel der Zersetzung

So spielt sich der Build:

Eure Hauptattacken drehen sich vor allem um den Höllenbrutstachel für mächtigen DoT (Schaden über Zeit) bei Elite- und Boss-Gegnern.

Tobsucht teilt ebenfalls ordentlich Schaden in Form eines Dämons aus.

Für Trash-Mobs nutzt ihr hingegen die Grauensklauen, denn die erzeugen einen mächtigen Umgebungsschaden um euch herum – alle Feinde in eurer Nähe werden vernichtet.

Tiefenschritt wirkt ihr als Mobility-Skill und um schnell aus brenzlichen Situationen zu entkommen.

Siegel der Zersetzung verhext Gegner und gewährt euch Schattengestalt.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Auf Level 15 schaltet ihr die Klassenmechanik des Warlocks frei. Daraufhin könnt ihr Seelensplitter und Fragmente (ab Level 30) auswählen, mit denen ihr Dämonen herbeiruft. Die Skills zieht ihr aus der Fertigkeitszuweisung direkt auf eure Skillbar.

Für die Grauensklauen empfehlen sich die Drahtzieherscherbe und das Blasphemische Fragment. Dadurch schaltet ihr Laalish frei, den ihr herbeirufen könnt.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Minions-Hexenmeister

Skills: Befehligen des Gefallenen, Bombardement, Tiefenschritt, Tobsucht, Siegel der Herbeirufungen

Eure Hauptattacke ist Bombardement. Ihr ruft Dämonen vom Himmel und lasst diese auf eure Gegner fallen.

Befehligen des Gefallenen erzeugt passiv wie aktiv eine Menge Zorn und verursacht ordentlichen Schaden.

Siegel der Herbeirufungen erhöht die Anzahl eurer Dämonen sowie die Dauer, in der sie aktiv sind.

Tiefenschritt dient euch auch hier als Mobility-Skill und zur Flucht aus brenzlichen Situationen.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Als Seelensplitter wählt ihr den Legionssplitter und das Blasphemische Fragment. Damit könnt ihr Ae’grom beschwören und zusätzlich weitere Minions spawnen.

Ausweiden-Hexenmeister

Skills: Höllenbrutstachel, Bombardement, Tiefenschritt, Tobsucht, Siegel der Herbeirufungen

Wenn ihr einzelne Ziele wie Bosse oder Elitegegner bekämpft, nutzt ihr Höllenbrutstachel für den höchsten DPS.

Bei größeren Gegnermengen sind Bombardement und Tobsucht eure beste Option, denn sie sorgen für den notwendigen Flächenschaden.

Siegel der Herbeirufungen erhöht die Anzahl eurer Dämonen sowie die Dauer, in der sie aktiv sind.

Mit Tiefenschritt habt ihr die Möglichkeit, den Angriffen eurer Feinde zu entkommen und euch flott über die Map zu bewegen.

Diese Klassenmechanik wählt ihr: Als Seelensplitter wählt ihr den Legionssplitter und das Fragment der Unterwerfung. Dadurch schaltet ihr Ae’grom frei, den ihr inklusive einer kleinen Dämonenarmee beschwören könnt, die „Ausweiden“ auslöst.

Werdet ihr die Chance nutzen und den Hexenmeister während der Gratis-Woche testen? Welcher der drei Builds spricht euch am meisten an? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!

Parallel zum Warlock-Test startet auch Season 14 in Diablo 4. Neben neuen Inhalten bringt Blizzard viele Änderungen für die Mythic Uniques, die Kriegspläne und andere „Quality of Life“-Verbesserungen ins Spiel. Alle Infos zum Start der neuen Season findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 14: Start, Release Date und PTR