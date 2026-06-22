Geheimes Rezept in Diablo 4 beschafft euch zusätzliche Goblins, aber ein Spieler warnt: Nutzt es nicht!

Mit dem Horadrimwürfel hat Diablo 4 haufenweise neue Möglichkeiten bekommen und es sind sicherlich noch nicht alle Rezepte entdeckt worden. Eine Kombination gewährt euch ein besonderes Goblin-Item, aber zu einem hohen Preis.

In den Rezepten für den Horadrimwürfel gibt es die Verschmelzung, oder zu Englisch: „Amalgamation.“ Mit dem Rezept lassen sich mehrere Gegenstände des gleichen Typs zu etwas Neuem kombinieren, etwa Müll zu Gold (ja, das geht).

Auf Reddit hat nun ein Nutzer herausgefunden, dass die Verschmelzung noch mächtiger ist und sogar Items verarbeiten kann, von denen man das nicht erwarten würde: Chaos-Belohnungs-Kisten vom Flüsternden Baum.

Legt ihr fünf dieser Kisten in den Würfel und aktiviert ihn, erhaltet ihr demnach eine „Schriftrolle der gefangenen Goblins.“ Das lässt sich sogar noch weiterführen: fünf solcher Schriftrollen werden zu einem Beutel eines zufälligen Goblins (etwa Gold, Obolusse etc.).

Allerdings beschwört eine Schriftrolle lediglich einen Goblin in einem Dungeon. Im Vergleich zu den fünf Chaos-Kisten ist das also eher magerer Loot, weswegen der Finder vor der Nutzung warnt. In den Kommentaren ist man anderer Meinung.

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Der richtige Pfad im Kriegsplan kann die Sache lohnender machen

Während viele Leute schlicht verblüfft sind darüber, was der Würfel alles kann – schließlich ist er mächtiger als die meisten Spieler wissen –, wirft ein Nutzer ein: die Schriftrollen können sich lohnen. Aber nur mit Glück.

In den Kriegsplänen habt ihr die Möglichkeit, im Alptraumdungeon-Reiter „Gier ist gut“ im rechten Baum (blau) zu skillen. Das Talent gewährt euch die Chance, dass ein getöteter Goblin ein Portal zur Zuflucht der Goblins öffnet. Und das sei nicht alles:

Reguläre Chaos-Kisten sind ziemlich schlecht, sobald man im Endgame angekommen ist, weil sie zum größten Teil normales, nicht-vermachtes Zeug beinhalten. […] Sobald du Qual 8 erreicht hast, ist das Meiste Müll. Ein Goblin dagegen kann sehr wahrscheinlich wertvolle Materialien dabei haben, egal, welchen du erwischt. Selbst der normale [Goblin] hat vermutlich bessere Belohnungen als eine Chaos-Kiste. Disciple_of_Erebos auf Reddit

Erfahrungsgemäß stimmt es, dass sich normale Kisten vom Baum auf höheren Qual-Stufen nicht mehr lohnen. Für ein wenig mehr Glücks-Faktor und eine Chance auf den guten Kram, kann eine Schrfitrolle für Goblins sinnvoller sein. So oder so bleibt der Horadrimwürfel eine wichtige Quelle für… alles: Spieler fragt, wie alle in Diablo 4 so schnell an gute Ausrüstung kommen – Das Geheimnis ist der Horadrimwürfel