WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“

World of Warcraft endlich als animierte Serie. Ein neues Video schürt die Hoffnungen der Fans und löst Tränen aus.

Fans von World of Warcraft sind mit der aktuellen Erweiterung Midnight ziemlich zufrieden, denn die Erwartungen einer Neugestaltung von Quel’Thalas wurden erfüllt und das Housing ist ziemlich überzeugend. Doch es gibt einen Wunsch, der bereits seit langer Zeit in den Köpfen der Community gedeiht – seit weit über 10 Jahren. Eine animierte Serie muss her. Eine Warcraft-Serie, die auf Netflix, bei Amazon Prime oder einem anderen Streaming-Anbieter läuft und ähnlich überzeugend ist, wie es etwa „Arcane“ für League of Legends war oder Cyberpunk: Edgerunners für Cyberpunk 2077.

Ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von WoW sorgt nun für neue Hoffnung. Denn das Musikvideo verwendet einen Zeichentrick-Stil und zeigt Bilder, die deutlich zeigen: Genau so stellen sich Fans das vor.

Was ist das für ein Video? Das Video „A Place to Call Home“ ist ein Musikvideo von Blizzard in Kooperation mit der Sängerin Aurora. Das Video zeigt den Werdegang einer nachtelfischen Druidin – von ihren ersten Schritten in der „Vanilla“-Zeit von World of Warcraft, über das Finden der ersten Freunde und dann eine Reise durch die verschiedensten Erweiterungen bis letztendlich zu Midnight und dem Housing-System.

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Ein Anime, der eine Gruppe begleitet – das wäre perfekt

Fans wollen eine ganze Serie: Gerade der Stil des Videos weckt in den Fans einmal mehr den Wunsch, dass World of Warcraft doch als Serie umgesetzt werden müsste. Immerhin gibt es genügend Geschichten, die sich perfekt dafür eignen würden und die potenzielle Zuschauerschaft ist auch groß. Aus den Kommentaren lässt sich dieser Wunsch klar erkennen:

„Ganz ehrlich, ich bin komplett für eine animierte Serie auf der Basis von World of Warcraft.“ – AmazingSpanoMan

„Illidan und den Lichkönig animiert zu sehen, war etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte. MEHR DAVON BITTE!“ – Snakeskii

„Ein Anime, bei dem man eine kleine Gruppe begleitet, die durch die Ereignisse von allen Erweiterungen reist aus Sicht eines Spielers, das wäre einfach krass.“ – deathwingincarnate6192

Auch die bekannten Streamer Taliesin und Evitel äußern sich dazu und versuchen die Serie einfach in die Welt zu manifestieren:

„Ohja, wir kriegen sowas von eine Serie, zu 100 %, ich kann es kaum erwarten.“

Ob der Wunsch der Fans jemals erhört wird und wir wirklich eine WoW-Serie bekommen, das bleibt natürlich abzuwarten. Allerdings hat Blizzard in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger Cinematics in einem Zeichentrick- oder Anime-Stil veröffentlicht und die Hoffnung vieler ist: Man wollte damit austesten, wie gut das ankommt. Wenn es danach geht, dann dürfte eine Serie wohl wirklich immer wahrscheinlicher werden.

Bis es soweit ist, könnt ihr zumindest das Race to World First schauen – das ist vielleicht nicht so schön animiert, aber trotzdem mitreißend.