WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 1 Kommentar Lesezeichen
WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“

World of Warcraft endlich als animierte Serie. Ein neues Video schürt die Hoffnungen der Fans und löst Tränen aus.

Fans von World of Warcraft sind mit der aktuellen Erweiterung Midnight ziemlich zufrieden, denn die Erwartungen einer Neugestaltung von Quel’Thalas wurden erfüllt und das Housing ist ziemlich überzeugend. Doch es gibt einen Wunsch, der bereits seit langer Zeit in den Köpfen der Community gedeiht – seit weit über 10 Jahren. Eine animierte Serie muss her. Eine Warcraft-Serie, die auf Netflix, bei Amazon Prime oder einem anderen Streaming-Anbieter läuft und ähnlich überzeugend ist, wie es etwa „Arcane“ für League of Legends war oder Cyberpunk: Edgerunners für Cyberpunk 2077.

Ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von WoW sorgt nun für neue Hoffnung. Denn das Musikvideo verwendet einen Zeichentrick-Stil und zeigt Bilder, die deutlich zeigen: Genau so stellen sich Fans das vor.

WoW: So gibt’s das Mount „Rötlicher Sporengleiter“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“ WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“ MMORPG-Experte auf YouTube rechtfertigt sich für einen Deal mit WoW: „Nehme lieber Geld von Firmen als von euch“ WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“ WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis Wenn Jeff Kaplan bei WoW das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen  WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Was ist das für ein Video? Das Video „A Place to Call Home“ ist ein Musikvideo von Blizzard in Kooperation mit der Sängerin Aurora. Das Video zeigt den Werdegang einer nachtelfischen Druidin – von ihren ersten Schritten in der „Vanilla“-Zeit von World of Warcraft, über das Finden der ersten Freunde und dann eine Reise durch die verschiedensten Erweiterungen bis letztendlich zu Midnight und dem Housing-System.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Ein Anime, der eine Gruppe begleitet – das wäre perfekt

Fans wollen eine ganze Serie: Gerade der Stil des Videos weckt in den Fans einmal mehr den Wunsch, dass World of Warcraft doch als Serie umgesetzt werden müsste. Immerhin gibt es genügend Geschichten, die sich perfekt dafür eignen würden und die potenzielle Zuschauerschaft ist auch groß. Aus den Kommentaren lässt sich dieser Wunsch klar erkennen:

  • „Ganz ehrlich, ich bin komplett für eine animierte Serie auf der Basis von World of Warcraft.“ – AmazingSpanoMan
  • „Illidan und den Lichkönig animiert zu sehen, war etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte. MEHR DAVON BITTE!“ – Snakeskii
  • „Ein Anime, bei dem man eine kleine Gruppe begleitet, die durch die Ereignisse von allen Erweiterungen reist aus Sicht eines Spielers, das wäre einfach krass.“ – deathwingincarnate6192

Auch die bekannten Streamer Taliesin und Evitel äußern sich dazu und versuchen die Serie einfach in die Welt zu manifestieren:

  • „Ohja, wir kriegen sowas von eine Serie, zu 100 %, ich kann es kaum erwarten.“

Ob der Wunsch der Fans jemals erhört wird und wir wirklich eine WoW-Serie bekommen, das bleibt natürlich abzuwarten. Allerdings hat Blizzard in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger Cinematics in einem Zeichentrick- oder Anime-Stil veröffentlicht und die Hoffnung vieler ist: Man wollte damit austesten, wie gut das ankommt. Wenn es danach geht, dann dürfte eine Serie wohl wirklich immer wahrscheinlicher werden.
Bis es soweit ist, könnt ihr zumindest das Race to World First schauen – das ist vielleicht nicht so schön animiert, aber trotzdem mitreißend.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
2
Gefällt mir!
1
Kommentieren
WoW Xalatath Holding Dark Heart Smirk titel title 1280x720

WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis

WoW Game Master Sad Human Mal Laugh title titel 1280x720

WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos

WoW Draenei Holding Chain titel title 1280x720

WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten

WoW DPS Liste Midnight lorthemar Titel

WoW DPS-Ranking – Welche Klasse ist zum Beginn von Midnight am stärksten?

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
huehuehue
#1256435

Die französchischen Brunch Studios, mit denen man hier zusammengearbeitet hat, laut der Credits in der Videobeschreibung, machen aber, laut deren Website, leider nur Short Form Content wie Game-Trailer (zB. für LoL TFT Seasons) und Musikvideos

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx