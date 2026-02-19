WoW bringt neues Cinematic, zeigt wieder, wie hart wir eine ganze Serie brauchen

Das neuste Cinematic von World of Warcraft zeigt einmal mehr: Wir brauchen eine Serie. Denn Blizzard weiß, wie man emotionale und düstere Storys erzählt.

In rund einer Woche geht es mit der neuen Erweiterung von World of Warcraft los. Um alle Spielerinnen und Spieler abzuholen, veröffentlicht Blizzard im Vorfeld eine Reihe von Cinematics, um in die Geschichte einzuführen und zu erklären, wer die wichtigsten Charaktere überhaupt sind. Letzte Woche hatten wir Xal’atath, diese Woche Alonsus Faol und Lady Liadrin – allerdings in einem anderen Stil. Das Video ist nämlich in einem Zeichentrick-Look erstellt worden. Aber schaut am besten erst einmal selbst:

Worum geht es in dem Cinematic? Im Video „Alles, was heilig ist“, bekommen wir Lady Liadrin zu sehen. In ihrer Kindheit bekommt sie von ihrem Adoptivvater den Sonnenbrunnen in Quel’thalas gezeigt. Er erklärt ihr, was das Licht ist und wie es das Volk der Hochelfen über Jahrtausende am Leben hielt – etwas, was dazu führt, dass auch Liadrin wie ihr Vater sich zum Priester ausbilden lässt.

Gleichzeitig sehen wir Liadrin in der aktuellen Zeit, wie sie sich in Tirisfal mit dem Untoten Alonsus Faol trifft, um den bevorstehenden Krieg gegen die Leere zu besprechen.

Immer wieder sehen wir dabei kurze Flashbacks aus Liadrins Vergangenheit: Der Angriff der Geißel auf Quel’thalas (Warcraft III) und wie ihr Vater von den Untoten getötet und später als Zombie auf die eigene Tochter gehetzt wird.

Liadrin muss zusehen, wie ihr Vater von einer Monstrosität getötet wird.

Zugleich bekommen wir die Kräfte von Liadrin und Alonsus Faol zu sehen, die von Scharlachroten angegriffen werden, die Faol (endgültig) töten wollen. Trotz großer Worte hat der Anführer der Scharlachroten den Kräften der beiden recht wenig entgegenzusetzen – doch sie dienen auch als Erinnerung daran, wie ein fanatischer Lichtglaube auf einen falschen Pfad führen kann.

Das Video ist recht emotional und zeigt in wenigen Minuten, wie Liadrin zu der Person geworden ist, die sie heute eben ist.

Wo bleibt die Warcraft-Serie, Blizzard?

Fans wollen eine ganze Serie: Jedes Mal, wenn Blizzard ein solches Cinematic veröffentlicht, werden die gleichen Stimmen wieder laut: Der Wunsch nach einer ganzen Serie im Warcraft-Kosmos, egal ob in einem Zeichentrick/Anime-Look oder im Stil von Arcane. Gerade in den Kommentaren auf YouTube, wo das Video äußerst gut ankommt, lässt sich das feststellen:

„Wenn Blizzard nur mal eine ganze Serie machen würde. Gerne auch in diesem Stil, die Animation ist toll. Solch eine Serie wäre ein absoluter Banger, wenn sie vernünftig und mit viel Liebe für Warcraft gemacht wird.“ – Clippy_117

„Bitte viel mehr davon. Die Artstyle-Grafik passt super zur WoW-Lore. Richtig nice mit der „Zornigen Vergeltung“ gemacht und die Emotionalität + Rückblicke. Ihr wusstet schon immer, wie man so etwas authentisch rüberbringt.“ – rayjones3966

„Der Fakt, dass Liadrin und ihr Vater die Geißel exakt so angreifen, wie das Priester-Truppen in Warcraft III gemacht haben, ist einfach so viel Liebe zum Detail.“ – noah.h.n.k.r.4756

„Liadrin, die sich ihrem untoten Vater stellen musste, hat mir echt Tränen in die Augen getrieben. Wunderschön gemacht und ich bin so aufgeregt auf Midnight.“ – tristankik6223

Cortyn meint: Das Video zeigt einmal mehr eindrucksvoll, wie gut Blizzard Cinematics kann – egal ob es die großen CGI-Videos sind oder eben diese Kurzfilme vor der Veröffentlichung einer neuen Erweiterung. Meiner Meinung nach gehört es mit zu den besten Videos, die sie bisher veröffentlicht haben, aber ich habe auch ein Faible für Blutelfen und deren Geschichten.

Ich stimme aber zu, dass Warcraft es verdient hätte, endlich eine eigene Serie zu bekommen, um die spannendsten Momente der Lore auch im TV betrachten zu können. Das Material ist schier unendlich groß und tolle Geschichten gibt es im Warcraft-Universum an jeder Ecke. Aber vielleicht bekommen wir ja genau das schon bald zu sehen, immerhin meint eine Chefin hinter WoW, dass man „Warcraft bisher viel zu wenig verwendet habe“ – und das könnte auf eine Serie hindeuten.