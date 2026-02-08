Blizzard glaubt, sie haben Warcraft zu wenig genutzt – die Community meint: Ach, wirklich?

Benutzt Blizzard sein größtes Franchise zu wenig? Das meint zumindest eine Chefin von World of Warcraft und will mehr.

World of Warcraft geht es gut, wie wohl schon lange nicht mehr – jetzt nicht auf den neusten, chaotischen Patch bezogen, aber so ganz generell. Alle paar Wochen gibt es neue Inhalte, die nächste Erweiterung steht in den Startlöchern und es ist bereits weit in die Zukunft geplant.

Dennoch glaubt Blizzard, dass man Warcraft zu wenig genutzt hat. Weil Führungspersonen wie Holly Longdale der Meinung sind, kann man wohl davon ausgehen: Das wird sich bald ändern.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit The Game Business erklärte Holy Longdale, Executive Producer und Vice President von World of Warcraft, ihre Ansicht zum Warcraft-Franchise:

Es ist eine fantastische IP. Meiner bescheidenen Meinung nach, wurde sie zu wenig genutzt und ich will sie an so viele Leute wie möglich herantragen. Und das bedeutet, weiterzuentwickeln, was Warcraft bedeutet, was es ist und wohin es sich bewegt. Wir wollen, dass es zugänglich ist.

Gerade diese „zu geringe Verwendung“ der Warcraft-IP lässt natürlich viele Fragen offen. Wovon spricht Longdale da? Redet sie nur von World of Warcraft oder ist der Plan, Warcraft als Ganzes noch auszuweiten? Wie könnte das aussehen?

Es gibt viele Spiele zu Warcraft – Was meint Longdale?

Die Community amüsiert sich: Zumindest im Subreddit von WoW sieht man die Auszüge des Interviews mit Humor und ist offenbar der Meinung, dass man Warcraft ziemlich stark genutzt hat. Der Kommentar von Rondine1990 mit weit über 3.000 Upvotes sagt etwa:

Wie wäre es, wenn wir ein Kartenspiel daraus machen? Oh und ein Strategie-Spiel könnte auch gut klappen, mit all den Helden. Und wenn es schon Helden gibt … warum nicht auch noch ein Moba. Ich bin mir sicher, das könnte so riesig werden, dass man auch Helden aus anderen … Moment mal!

Das sind natürlich Anspielungen auf die von Warcraft inspirierten Spieletitel der letzten Jahrzehnte, also Hearthstone, Warcraft Rumble und Heroes of the Storm. Das sind alles Spiele, die entweder Warcraft als Grundlage haben oder zumindest stark davon inspiriert sind.

Aus diesem Grund finden es einige schwer nachvollziehbar, wie man denn angeblich „die Warcraft-IP zu wenig genutzt hat“, denn Spiele-Versuche gab es einige. Doch vielleicht sprach Holly Longdale gar nicht von Spielen.

Wie könnte das Warcraft-Franchise noch wachsen? Eine Idee, die seit Jahren im Raum schwebt und auch von der Community immer wieder diskutiert wird, ist die Umsetzung einer Warcraft-Serie – egal ob als Real-Serie (etwa nach dem Vorbild von Witcher), als Zeichentrick- oder Anime-Variante (wie Castlevania) oder in einem animierten Stil (wie Arcane). Der Hunger der Community nach einer solchen Serie ist groß, vor allem nachdem der Kino-Film eher durchschnittlich war.

Ob und wie sich Warcraft weiterentwickeln wird, bleibt also noch abzuwarten. Ziemlich sicher werden wir aber auf der BlizzCon 2026 im September einige neue Informationen bekommen. Vielleicht wissen wir schon dann, wo die Reise noch hingeht – und ob wir uns auf ganz neue Spiele oder andere Medien freuen können.

Im gleichen Interview ging es auch darum, dass WoW bald eine Community aus Rentnern haben könnte.