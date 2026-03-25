Eine Gilde hat sich in World of Warcraft einen der begehrten ersten Kills gesichert. Dabei zeigen sie klar, was sie von Blizzard halten.

Das „World First Race“ in World of Warcraft ist in vollem Gange, denn ab heute starten auch die europäischen Gilden durch und können sich in die mythischen Varianten der beiden Raids „Traumriss“ und „Die Leerenspitze“ wagen. Doch zumindest der Traumriss ist bereits gesäubert – von einer bekannten Exploiter-Gruppe, die auch dieses Mal zugeschlagen hat.

Das Kuriose: Sie haben den Boss besiegt, obwohl sie nur grüne und blaue Ausrüstung getragen haben. Die Vermutung: Da wurde ordentlich geschummelt.

Was ist vorgefallen? Obwohl die Profi-Gilden sich vor allem an der Leerenspitze versuchen, gab es eine Gilde an „Profis“, die direkt in den Traumriss gezogen ist, um gegen den Solo-Boss Chimaerus zu ziehen, der auch ziemlich schnell umfiel. Dabei trugen die Charaktere lediglich grüne und blaue Ausrüstung, also gerade einmal Quest-Belohnungen, die sie auf dem Weg zu Stufe 90 erlangt hatten. Das ist viel zu schwache Ausrüstung, um den Boss tatsächlich auf mythischer Schwierigkeit besiegen zu können – das ist rechnerisch schlicht unmöglich.

Die recht offensichtliche Vermutung: Hier wurde irgendein Exploit oder Fehler ausgenutzt oder Spieldaten manipuliert. Das ist vor allem naheliegend, weil die Gilde auch wieder „RaoV QA“ im Namen hatte – eine bereits bekannte Gruppe, die in der Vergangenheit von WoW immer wieder für Chaos sorgte.

Die erste und bisher einzige Gilde, die den Traumriss auf mythisch geschafft hat – der Sieg wurde aber schon wieder aberkannt.

Was ist das für eine Gilde? Die Gilde „RAoV QA Strikes Back“ ist bei Weitem kein unbeschriebenes Blatt, denn sie hatten bereits in der Vergangenheit unter ähnlichem Namen für Probleme gesorgt. Bereits in der Befreiung von Lorenhall, also dem Raid aus Patch 11.2, konnten sie sich den „World First Kill“ von Gallywix sichern – und das auf ziemlich kuriose Weise.

Denn sie besiegten lediglich den ersten Boss des Raids und sind dann schnurstracks zum Endboss „geflogen“, um auch diesen innerhalb weniger Sekunden zu bezwingen.

In der Vergangenheit tauchte die Gilde immer wieder unter anderem Namen auf. Sie hieß sie mitunter schon „RaoV Quality Assurance“ oder auch „ecnarussAeR ytilauQ VoAR“ – also der Name rückwärts geschrieben.

Möglich war der First Kill damals durch manipulierte Makro-Befehle, mit denen sie quasi besondere Fähigkeiten einsetzen konnten, die Spieler-Charaktere eigentlich nicht haben sollten. Sie agierten also quasi wie ein Game Master und konnten so Dinge erreichen, die eigentlich nicht vorgesehen waren.

Wie reagiert Blizzard? Damals wurde der Kill wieder aberkannt, da hier eindeutig geschummelt wurde. Alle Beteiligten wurden im Nachhinein mit Accountstrafen von mehreren Monaten belegt. Auch dieses Mal hat Blizzard die Leistung nach wenigen Stunden rückgängig gemacht und die Gilde aus der Ruhmeshalle wieder verbannt.

Ob sich die Schummler langfristig davon abhalten lassen, bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin ist es ein Leichtes, sich einfach einen neuen Account zu erstellen und bis zum Start des nächsten Raid-Tiers wieder neue Charaktere vorzubereiten. Ob sie dann erneut eine Methode finden, sich einen First Kill zu erschummeln … das bleibt abzuwarten.

Damit die Bosse nicht so schnell umfallen, hat Blizzard sie sogar in letzter Sekunde noch massiv verstärkt – um bis zu 260 % wurden manche Fähigkeiten verbessert.