WoW: Exploiter verspotten Blizzard, zeigen im Video, wie sie den First Kill geklaut haben

Erst haben sie die Entwickler von World of Warcraft verspottet, jetzt den Exploit im Video gezeigt. Spannend – aber auch ein bisschen frech.

Das Rennen um den World First Kill von Gallywix in der mythischen Befreiung von Lorenhall von World of Warcraft wurde vor einigen Stunden entschieden. Team Liquid ging als Gewinner aus dem Rennen hervor. Doch schon Tage zuvor gelang es einer anderen Gilde, Gallywix zu bezwingen – durch einen Exploit. Um Blizzard regelrecht zu demütigen, wiederholten die Betrüger ihr Kunststück kurz darauf noch einmal und veröffentlichten nun das Video, wie sie das angestellt haben.

Was ist im Video zu sehen? Im YouTube-Video ist zu sehen, wie die Gruppe mit äußerst schlecht ausgerüsteten Charakteren den World First Kill an Chromkönig Gallywix holt. Dabei sind gleich eine Reihe von Exploits und Betrügereien zu sehen.

Zum einen haben die Charaktere Zugriff auf besondere Fähigkeiten durch ein Makro erhalten. Dabei handelt es sich wohl um Fähigkeiten aus „Plunderstorm“, aber auch um Fähigkeiten, die sonst von Fahrzeugen benutzt werden können:

Die Exploits erlauben es den Charakteren zu „fliegen“ oder eher „durch die Luft zu schwimmen“. So gelangen sie nach dem ersten Kampf direkt zu Gallywix, ohne die anderen Bosse je bekämpfen zu müssen. Im Anschluss daran fallen die Bosse durch Verwendung der Fähigkeiten dann sehr schnell – die Sprünge verursachen mehrere Millionen Schadenspunkte und vernichten Gallywix innerhalb weniger Sekunden.

Wie hat Blizzard reagiert? Nachdem der erste Kill durch die Exploiter bekannt wurde, hat Blizzard die betroffenen Accounts alle gebannt und den Kill aberkannt. Ein Fehler wurde behoben, der es offenbar erlaubte, eine Fähigkeit durch ein Macro zu verwenden, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben sollte.

Die Exploiter meldeten sich aber kurz darauf zurück – und wiederholten ihre Leistung gleich nochmal mit neuen Accounts, was man ebenfalls im Video sieht. Auch dieses Mal wurden die Accounts gebannt und neue Fehler und Exploits behoben.

Exploiter ziehen Rextroy durch den Dreck – Gibt’s da böses Blut?

Warum hört man Rextroys Stimme? Auch wenn das Video mit der Stimme von Rextroy beginnt, hat dieser am Video nicht mitgewirkt und auch an der Aktion nicht teilgenommen. Allem Anschein nach ist das wohl eher als Kritik zu verstehen. Denn Rextroy nutzt selbst häufig Exploits, um Aufmerksamkeit zu generieren, steht aber in regem Kontakt mit Blizzard und meldet gefundene Fehler stets, bevor er entsprechende Videos veröffentlicht. Die Gilde „RAoV Quality Assurance“ hat andere Erfahrungen mit Blizzard gemacht, nachdem man vor Jahren bereits in Konflikt mit den Entwicklern kamen – sie wurden nach mehrfachem aggressivem Exploiten dazu aufgefordert, Unterlassungserklärungen zu unterzeichnen.

Ob es sich bei den Spielern von „RAoV Quality ReAssurance“ und der zweiten Gilde „ecnarussAeR ytilauQ VoAR“ (der Name rückwärts) um die gleichen Spieler wie damals handelt oder nur um Nachahmer, lässt sich nicht sicher sagen.

Wie kommt das Video bei der Community an? Die Reaktionen im Subreddit von WoW sind ganz unterschiedlich. Einige empfinden das Verhalten als traurig, wenn man sich so damit brüstet, einen Fehler oder Bug ausgenutzt zu haben, um damit einen Wettstreit von Profi-Gilden zu sabotieren. Andere wiederum mögen den Stil des Videos und fühlen sich damit an die frühen 2000er-Jahre erinnert, in denen Videos dieser Art häufiger auf YouTube vorkamen.

Für Blizzard dürfte der ganze Vorfall aber wohl eher unangenehm sein, denn dass solche Betrüger gleich zweimal in Folge den Titel „World First“ für sich beanspruchen, wird auch spöttelnd von der Community wahrgenommen – obwohl World of Warcraft gerade so gut ist, wie schon seit langer Zeit nicht mehr.

Wie habt ihr den Vorfall wahrgenommen? Nervig, dass Störenfriede sich mit Exploits einmischen? Oder eine coole Aktion, die Aufmerksamkeit auf mangelnde Qualitätssicherung lenkt?