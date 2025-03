Neulinge holen sich den World First Kill in WoW – Blizzard bannt sie quasi sofort

Gallywix in World of Warcraft ist down – naja, so halb. Eine Gilde holt sich den Erfolg, doch Blizzard greift sofort ein.

Das Rennen um den „World First Kill“ von Chromkönig Gallywix im neusten Raid von World of Warcraft hat eine unerwartete Wendung genommen. Denn quasi „aus dem Nichts“ kam eine Gilde und hat den Endboss bezwungen – noch lange, bevor andere Gilden überhaupt in der Nähe des Bosses waren.

Doch der Ruhm hielt nur einen kurzen Moment lang an. Denn kaum flog auf, was da passiert ist, schritt Blizzard auch schon ein. Sie nahmen den Charakteren den Erfolg weg und bestraften die Accounts mit Banns.

Was ist vorgefallen? Der Gilde „RAoV Quality Assurance“ gelang es als erste Gilde weltweit, Chromkönig Gallywix auf mythischer Schwierigkeit zu bezwingen. Seiten wie raider.io und auch die offizielle Ruhmeshalle von Blizzard listeten die Gilde kurzzeitig auf. Die Leistung wirkt schier unglaublich, denn keine andere Gilde konnte auch nur ansatzweise so weit in den Raid vordringen.

Was für ein Exploit war das? Auch wenn Blizzard keine konkreten Details gibt, scheint es sich bei der Gilde um Hacker und Exploiter zu handeln. Mehrere Hinweise sprechen ganz klar dafür:

Die Gilde hat Chromkönig Gallywix vor allen anderen Bossen getötet. Der Endboss war also bezwungen, noch bevor irgendeiner der anderen Bosse starb. Dabei ist das eigentlich gar nicht möglich, denn man muss die anderen Bosse besiegen, um zu Gallywix zu kommen.

Die Gilde ist gar nicht mit einer vollen Gruppe losgezogen.

Die meisten Charaktere der Gilde haben unsagbar schlechte Ausrüstung, teilweise sogar graue Gegenstände. Damit ist es rechnerisch unmöglich, einen aktuellen Raidboss zu bezwingen.

Wie haben sie den Boss getötet? Laut Blizzard haben sie „interne Zauber“ benutzt. Das sind Zauber und Fähigkeiten, die es zwar im Code des Spiels gibt, aber eigentlich für Game Master und Entwickler vorgesehen sind. Also etwa Fähigkeiten, mit denen man einen Boss einfach mit einem „Kill“-Befehl direkt bezwingen kann.

Wie genau es der Gilde gelungen ist, diese internen Fähigkeiten zu verwenden, ist bisher nicht ganz klar.

Charaktere wie dieser haben es geschafft – das wirkt doch sehr zweifelhaft.

Was sagt Blizzard dazu? Nachdem der Vorfall bekannt wurde, hat Blizzard im offiziellen WoW-Forum rasch reagiert:

Wir haben sofort eine Überprüfung gestartet und uns diese ungewöhnlichen Siege angeschaut und haben dabei eine Gruppe entdeckt, die neue Accounts genutzt hat, um einen Exploit zu verwenden, mit dem sie interne Zauber verwendet haben, um mythische Raidbosse zu bezwingen, einschließlich von Chromkönig Gallywix. Unsere Sicherheitstechniker haben sofort reagiert, um diese Schummelei zu beenden und gegen die involvierten Accounts vorzugehen und wir haben auch die Ruhmeshalle gesäubert um auf die rechtmäßigen Gewinner des Rennens zu warten.

Was war das für eine Gilde? Der Name „RAoV“ dürfte manchen WoW-Veteranen noch ein Begriff sein. Denn vor vielen Jahren war das eine bekannte Hacker/Exploiter-Gruppe, die immer wieder versuchte, die Integrität von World of Warcraft zu schädigen. Die Probleme gingen sogar so weit, dass Blizzard damals Anwälte einschaltete, um Unterlassungsforderungen an die Störenfriede zu senden.

Ob es sich bei der Gilde „RAoV Quality Assurance“ wirklich um die gleichen Leute oder nur Nachahmer handelt, die sich den Namen zu eigen gemacht haben, lässt sich bisher nicht sagen.

Geht das Rennen trotzdem weiter? Ja. Kaum jemand akzeptiert diesen Kill als legitim, weshalb das „echte“ Rennen um den World First Kill weitergeht. Bis die richtigen Profis – die hoffentlich fairer spielen – bei Gallywix angekommen sind, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Denn die meisten Profi-Gilden sammeln aktuell noch Ausrüstung, um überhaupt eine Chance gegen die harten Bosse zu haben.

Falls ihr den richtigen Profis zusehen wollt, haben wir euch hier die größten Streams aufgelistet.