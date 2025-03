WoW: Gallywix ist down! Team Liquid holt den World First Kill, lässt Echo und Method alt aussehen

Das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft ist vorbei, schneller als gedacht. Wieder einmal geht der Sieg an Team Liquid, mit deutlichem Abstand.

Nicht einmal zwei Wochen ging das Rennen um den World First Kill in der Befreiung von Lorenhall, dem neuen Raid aus Patch 11.1. Der Gewinner steht fest: Die amerikanische Profi-Gilde Team Liquid holt sich wohlverdient den World First Kill und lässt die Konkurrenz alt aussehen. Denn der Abstand ist dieses Mal deutlich – und der Sieg damit selbst mit dem kleinen zeitlichen nicht zu begründen.

Wie lief der Kill ab? Wie es sich für Liquid gehört, war die Gilde natürlich top aufgestellt. In der Gruppe betrug das durchschnittliche Itemlevel 662,3 und alle hatten bereits ihren 4er-Set-Bonus – das dürfte weitaus mehr sein, als die meisten anderen Spielerinnen und Spieler bisher ergattert haben. Der finale Pull, nur knapp über 100, dauerte dann 9:54, bevor Gallywix in die Knie gezwungen wurde und die Herrschaft des mythischen Chromkönigs schon wieder beendet wurde.

Auffällig ist, dass Team Liquid recht viel „Class Stacking“ betrieben hat, also häufig mehrere Charaktere der gleichen Spezialisierung mitnahm. Ganze 3 Windläufer-Mönche und satte 4 Feuer-Magier mussten es sein, um die maximale Leistung rauskitzeln zu können.

Was war das Besondere diesmal? Spannend ist, dass der finale Boss des Raids (Chromekönig Gallywix) nicht so hart war, wie der vorletzte Boss. Der zweiköpfige Oger Mug’Zee hat mit 144 notwendigen Pulls deutlich länger standgehalten und auch der inzwischen berüchtigte Gildenschreck Stix Kohenschrotter hat mit 114 Versuchen länger durchgehalten.

Wie knapp war das Rennen? Wenn man ehrlich ist: Nicht sonderlich. Denn während Team Liquid Gallywix bereits bezwungen hat, ist die zweitplatzierte Gilde Echo gerade mal bei 66,56 % – also müssen noch über 2/3 des Kampfes bewältigt werden. Die drittplatzierte Gilde, Method, ist sogar noch weiter abgeschlagen und kämpft aktuell noch gegen Mug’Zee (via raider.io).

In den letzten Rennen hat Team Liquid ihre Dominanz bewiesen und konnte auch dieses Mal wieder als Gewinner hervorgehen. Das macht Team Liquid zur aktuell besten PvE-Gilde auf der Welt – auch wenn es einige Betrüger gibt, die Gallywix mit Exploits bereits nach wenigen Stunden bezwungen hatten.