Gilde aus WoW legt erst den Endboss, wird dann für Exploit gebannt, schummelt jetzt erneut

Neuer Tag, neues Update für den aktuellen World-First-Race im Raid Befreiung von Lorenhall von World of Warcraft. Eine Hauptrolle spielt dabei eine Gilde, die sich in der vergangenen Woche recht unrühmlich einen Namen machen konnte.

Was ist seit gestern passiert? Beim letzten Update zum World-First-Rennen in WoW konnte die US-Gilde Liquid nach 114 Versuchen Raidboss Stix Kojenschrotter auf die Bretter schicken. 9 weitere Gilden, darunter Echo und Method, kämpften indes noch gegen den dritten Boss.

Im Folgenden erfahrt ihr, was sich seitdem getan hat:

Mit Liquid, Echo und Method stehen aktuell drei Gilden bei Boss Nummer 5: Ritzelkrämer Lockenstock. Der wurde zwischenzeitlich sogar von Blizzard via Hotfix abgeschwächt (5 Prozent weniger Gesundheit auf Mythisch, via wowhead.com).

Liquid steht kurz vor dem Kill, nach 85 Pulls konnte man den Boss im besten Versuch auf 5,26 Prozent Lebenspunkte bringen. Echo steht bei 17.65 Prozent (61 Pulls), Method bei 42,03 Prozent (47 Pulls).

Der Trailer zu WoW-Patch 11.1:

Zweite Bannwelle mit Ansage

Was ist mit der schummelnden Gilde? Ihr hattet es vielleicht mitbekommen: Kurz nach dem Start vom aktuellen World-First-Race konnte die bis dato unbekannte Gilde „RAoV Quality Assurance“ den Endboss der mythischen Version des Raids besiegen. Aufgrund des Tempos der Kills schien das regelrecht unglaublich, weil sich die erfahrenen Profi-Gilden noch am Anfang der Instanz abmühten.

Es kam wie es kommen musste: Die Gilde wurde der Ausnutzung von Exploits sowie Hacks überführt und von Blizzard gebannt. Der entsprechende Eintrag in der Ruhmeshalle wurde gelöscht. Allzu sehr scheint das die Gilde aber nicht zurückgeworfen zu haben.

Wie icy-veins.com berichtet, ist die Gilde mit anderen Charakteren und unter neuem Namen „ecnarussAeR ytilauQ VoAR“ (ein Anagramm des alten Gildennamens) erneut in den aktuellen Raid gestürmt, um dort ein weiteres Mal Chromkönig Gallywix (und dieses Mal aber auch alle anderen Bosse) zu legen.

Wie reagiert Blizzard? Sehr schnell, und zwar erneut mit Bannstrafen und der Entfernung der Erfolge aus der Ruhmeshalle von WoW. Derweil kommentierte einer der Spieler der exploitenden Gilde: „Qualitätssicherung ist wirklich schwer.“

Wie reagiert die Community auf die Exploiter? Vor allem mit Späßen. Sie feiern beispielsweise den „World Second Kill“ der Gilde und warten nun auf den „Race to World Third“ (via Reddit). dreverythinggonnabe behauptet sogar, dass Mitglieder der Gilde schon vor Jahren ähnlich Dinge getan haben, um Exploits aufzudecken und diese im Detail zu erklären (via Reddit).

Was haltet ihr von der Gilde und ihren beiden Exploit-Runs? Und wem drückt ihr im World-First-Race die Daumen? Verratet es in den Kommentaren! Während der aktuelle Raid recht hart ist, freuen sich viele Spieler über die tolle Spielerfahrung in den mythischen Schlüsselsteindungeons: Spieler aus WoW wundert sich, wie gut die neue Saison ist: „Sagt mir, was ich übersehen habe“