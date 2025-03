Die US-Gilde Liquid konnte sich im World-First-Rennen der neuen Raid-Instanz aus World of Warcraft auf Platz 1 setzen. Mit Stix Kojenschrotter legten sie dabei den ersten richtig knackigen Progress-Blocker auf die Matte.

Wie ist der aktuelle Stand? Seit unserem letzten Update zum aktuellen World-First-Rennen in World of Warcraft hat sich einiges getan (Stand: 10. März 2025, 8:25 Uhr).

Team Liquid meisterte als erste Gilde überhaupt den mythischen Kampf gegen Raidboss Stix Kojenschrotter. 114 Versuche haben sie dafür gebraucht.

Für den Kill hatte Liquid einen Schutz-Krieger sowie einen Blut-Todesritter für die Tank-Plätze am Start. Dazu kommen drei Heiler (2x Mönch, 1x Disziplin-Priester), 5 Frontsoldaten und zehn Fernkämpfer (vor allem Gleichgewicht-Druiden, Schatten-Priester und Feuer-Magier).

Die größten Konkurrenten – Instant Dollars, Echo und Method – wipen derweil fröhlich beim Kojenschrotter und kommen auf 82, 63 und 75 Pulls, wobei Echo den Boss bereits auf unter 3 Prozent bringen konnte. Insgesamt stehen 9 Gilden bei Boss Nummer 3.

Harter Weg zur Halbzeit

Was ist bemerkenswert am aktuellen World-First-Rennen? Also abgesehen davon, dass eine Gilde via Exploits sowie Hacks in kürzester Zeit bereits Endboss Chromkönig Gallywix legen konnte, und dafür sofort von Blizzard gebannt worden ist?

Nun, da wäre noch der Umstand, dass die Profis für den ersten Kill vom vierten der acht Bosse aus dem neuen Raid Befreiung von Lorenhall über 100 Pulls benötigt haben. Auf X bezeichnet Liquid Stix Kojenschrotter daher auch als den härtesten 4. Boss seit Jahren.

Zum Vergleich: Für die vierten Bosse aus den vorherigen 5 Raid-Instanzen benötigte man insgesamt (!) nur 36 Pulls. Wenn der Schwierigkeitsgrad über die kommenden Bosse sukzessive steigen sollte, können sich die Profis noch auf ein hartes Progress-Rennen einstellen. Ganz anders sieht der Schwierigkeitsgrad derzeit übrigens in einem anderen Bereich von WoW aus: Mega Nerfs für Mythisch+ – Alle WoW-Dungeons waren viel zu schwer