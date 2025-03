WoW: Rennen um den World First – US-Gilde Liquid führt, Europäer sind nur auf Platz 3 und 4

Im Rennen um den World First Kill von Gallywix, dem aktuellen Endboss in World of Warcraft, führen die Amerikaner.

In World of Warcraft ist gerade wieder eine „heiße Phase“ angebrochen, denn es läuft das „Race to World First“ – das Rennen darum, wer als Erstes den aktuellen Endboss auf höchster Schwierigkeit besiegen kann. Dieses Mal ist das Chromkönig Gallywix, der Anführer der Goblins von Lorenhall, der in seinem großen Mech darauf wartet, dass man ihn aus dem Chrompanzer schält.

Auch wenn das Rennen bereits einige Tage läuft, ist es noch relativ unspektakulär verlaufen – von einigen Exploits und Bugs mal abgesehen.

Liquid führt – aber der Vorsprung ist klein

Was ist der aktuelle Stand? Gegenwärtig (Stand: 09.03.2025, 12:00 Uhr via raider.io) sieht das Rennen wie folgt aus:

Platz 1: Liquid (US) hat 3 von 8 Bossen getötet und arbeitet gerade an Stix Kojenschrotter, den sie bereits auf 11,62 % Lebenspunkte gebracht haben.

Platz 2: Instant Dollars (US) hat ebenfalls 3 von 8 Bossen getötet, versucht sich aber lieber am Boss Ritzelkrämer Lockenstock und ist hier bei 74,39 %.

Platz 3: Echo (EU) ist ebenfalls bei 3 von 8 Bossen und kämpft gegen Ritzelkrämer Lockenstock mit 79,09%.

Platz 4: Method (EU) ist etwas abgeschlagen. Sie haben erst 2 von 8 Bossen bezwungen und kämpfen noch gegen Rik Resonanz, haben den auf 13,30 %.

Insgesamt sind knapp 20 Gilden auf dem Stand, dass sie 2 von 8 Bossen bezwungen haben.

Von einer „Vorentscheidung“ sollte man hier aber noch nicht sprechen. Denn in der Regel erreichen mehrere Gilden den finalen Boss, bevor überhaupt eine Gilde in der Lage ist, ihn tatsächlich zu bezwingen. Man kann also davon ausgehen, dass die Profis noch ein oder zwei Wochen mit dem Raid verbringen werden und gerade der vorletzte Boss (Mug’Zee) und der letzte (Chromkönig Gallywix) die besten Gilden der Welt eine ganze Weile lang beschäftigen werden.

Falls ihr das Rennen live mitverfolgen wollt, haben wir hier die wichtigsten Streams aufgelistet.

Warum geht es so langsam voran? Der Raid „Befreiung von Lorenhall“ ist nicht nur auf „mythisch“ richtig schwer, sondern schon die heroische Version des Raids hat viele Gilden an ihre Grenzen gebracht. Es dauerte mehrere Tage, bis die heroische Version des Endbosses Chromkönig Gallywix bezwungen wurde – etwas, das sonst bereits häufig am ersten Tag geschieht.

Da die Profi-Gilden auf die Beute aus dem heroischen Raid brauchen, um ihre Charaktere bestmöglich vorzubereiten, geschah die ersten Tage nur recht wenig, das „aktiv“ mit dem Rennen zu tun hatte.

Kurzzeitig sah es sogar so aus, als wäre das Rennen um den „World First Kill“ bereits vorbei. Denn eine Gilde kam aus dem Nichts und schnappte sich den Sieg und den ersten Platz in der Ruhmeshalle. Allerdings handelte es sich dabei um Betrüger, die Exploits und Hacks nutzten, um Gallywix mit ganz frischen Charakteren zu besiegen.