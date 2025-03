WoW: Mega Nerfs für Mythisch+ – Alle Dungeons waren viel zu schwer

Blizzard packt die Nerf-Keule in World of Warcraft aus. Sämtliche Dungeons werden massiv abgeschwächt, sodass es nun schneller Erfolge gibt.

Die erste Saison von World of Warcraft: The War Within galt als die härteste „Mythisch+“-Saison überhaupt. Mit der zweiten Saison sollte alles etwas leichter werden. Mit genau dieser Erwartung stürzten sich viele Gruppen seit Mittwoch in die Dungeons – nur um teilweise selbst auf niedrigen Schlüsselstein-Stufen richtig ins Schwitzen zu kommen.

Blizzard hat recht schnell reagiert und viele Dungeons massiv generft. Neben einer generellen Abschwächung aller Dungeons gibt es auch viele individuelle Anpassungen an einzelnen Kreaturen.

WoW: Dungeon-Nerfs vom 08.03.2025

Wir haben sämtliche Änderungen an den Dungeons für Euch hier aufgelistet.

Mythisch und Mythisch+

Der Schaden und die Lebenspunkte sämtlicher Feinde wurden um 10 % reduziert.

Operation Schleuse

Die Geschwindigkeit der Wellen von „Den Sumpf erwecken“ wurde um 25 % reduziert. Die Kraft der Einschränkung der Bewegung wurde um 17 % reduziert.

Schredderpilot der Düsternisverschmolzenen kann keine Nahkampfangriffe mehr ausführen.

Kinetisches explosives Gel hat jetzt eine permanente Dauer von 12 Sekunden.

Unangekündigte Inspektion von Inspektor der Düsternisverschmolzenen hat jetzt eine um 2 Sekunden erhöhte Abklingzeit.

Die Zielreichweite von Blasenbölker wurde auf 60 Meter reduziert (vorher 100 Meter).

Schlickklauen verursacht nun 13 % weniger physischen Schaden.

Die Zauberzeit von Schlammlawine wurde auf 3,5 Sekunden erhöht (vorher 3 Sekunden).

Donnerboxhieb verursacht 15 % weniger physischen Schaden.

Turboblitz verursacht 30 % weniger Schaden.

Metbrauerei Glutbräu

Rüpelschrei von Rüfelhafter Gast verursacht 33 % weniger Schaden.

Sprudelndes Starkbier von I’pa verursacht 33 % weniger Schaden.

Bräutropfen von I’pa haben 18 % weniger Lebenspunkte und 14 % weniger Bewegungsgeschwindigkeit.

Dunkelflammenspalt

Die Nahkampfangriffe des Reiters von Alter Wachsbart verursachen 42 % weniger Schaden.

Wogende Flamme von Wandernde Kerze wird nun entfernt, wenn die Wandernde Kerze stirbt.

Das RIESENFLÖZ!!

Kriechermine hat nun 30 % weniger Leben und 29 % weniger Bewegungsgeschwindigkeit.

Schraubenschlüssel werfen von Arbeiter außer Dienst verursacht nun 66 % weniger Schaden.

Die Erhöhung von Loderndes Azerit der Azeritfußbombe von Münzbetriebener Meuteverprügler für zukünftige Explosionen wurde um 40 % reduziert.

Rasche Extraktion von Azeritextraktor verursacht 25 % weniger Gruppenschaden und das Projektil verursacht 25 % weniger Schaden.

Maschinenkanone von Mogul Ratztunk verursacht 50 % weniger Schaden.

Operation: Mechagon – Werkstatt

Antipersoneneichhörnchen hat nun 93 % weniger Lebenspunkte und kann angegriffen werden.

„Versteckte“ Flammenkanone vom Garten des Maschinisten hat jetzt einen visuellen Effekt, während der Zauber auflädt.

Priorat der Heiligen Flammen

Hauptmann Talschrei hat nun 11 % weniger Lebenspunkte.

Der Schaden-über-Zeit-Effekt von Hauptmann Talschreis Rüstung durchbohren verursacht nun 25 % weniger Schaden.

Hauptmann Talschreis wildes Zerfleischen und Taener Duelmals Glutsturm haben nun eine gemeinsame, 5-sekündige Abklingzeit (vorher 3 Sekunden).

Hauptmann Talschreis wildes Zerfleischen ignoriert nun Ziele, die in den letzten 35 Sekunden bereits einmal getroffen wurden, wenn es noch andere gültige Ziele gibt.

Hohepriesterin Aemya hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.

Wachoffizier Suleyman hat nun 30 % weniger Lebenspunkte.

Schmiedemeister Damian hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.

Hitzewelle verursacht nun 25 % weniger Schaden.

Elaena Emberlanz hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.

Taener Duelmal hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.

Waffenträgerin Schainpanzer hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.

Schild des Züchtigers kann nun von Effekten aufgehoben werden, die Verlangsamungen entfernen.

Priorin Murrbet hat nun eine anfängliche Abklingzeit von 3 Sekunden auf Heilige Pein.

Priorin Murrbet setzt ihre Energie nun zurück, wenn Phase 2 beginnt.

Was bringen die Änderungen? Insgesamt sind diese Anpassungen so umfassend und in einigen Fällen richtig massive Nerfs für die aktuell härtesten Dungeons. Gruppen, die in den vergangenen Tagen an diesen Dungeons gescheitert sind, sollten sich jetzt noch einmal dorthin wagen – der Erfolg wird deutlich einfacher zu erspielen sein. Vor allem die Reduktion der Lebenspunkte aller Feinde sorgt nun dafür, dass man noch deutlich mehr Zeit hat, wenn man den Dungeon abschließt.



In dieser Saison läuft aber ohnehin einiges komisch. Denn das Rennen um den „World First Kill“ des aktuellen Raidbosses wurde auf sonderbare Weise entschieden – zumindest kurz: Eine Gruppe „Neulinge“ besiegt den aktuellen Endboss, wird von Blizzard sofort danach gebannt.