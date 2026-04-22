Umstrittener Entwickler veröffentlicht heute das letzte Werk seiner Karriere auf Steam, lässt euch Gott spielen

Peter Molyneux ist etwa so bekannt wie umstritten. Der Schöpfer von Populus, Dungeon Keeper, Black & White und Fable veröffentlicht jetzt sein letztes Werk auf Steam und lässt euch dabei wieder Gott spielen.

Um wen geht es? Peter Molyneux ist einer der großen Visionäre der Gaming-Industrie. So erfand er unter anderem das Genre der Göttersimulationen, das einem seiner Mitarbeiter später sogar zu einem Nobelpreis verhalf.

Neben Black & White hat er aber auch mit der Fable-Reihe viele Fans gewonnen und ist vor allem bekannt als risikofreudiger Entwickler der gerne etwas Neues ausprobiert. Entsprechend umstritten ist er jedoch, denn er hat die Schwäche, seine Spiele stets besser anzupreisen, als sie am Ende wirklich sind.

So galten die Titel „Curiosity: What’s Inside the Box“ und sein Projekt „Godus“ als Tiefpunkte seiner Karriere, weil sie nicht das halten konnten, was er angekündigt hatte und die Fans sich deshalb erträumt hatten. Mit seinem neuen Titel soll das jedoch anders werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Masters of Albion sehen:

Video starten Masters of Albion zeigt im Trailer, wie kreativ Strategiespiele sein können Autoplay

Kommt das Beste zum Schluss?

Was ist sein letztes Werk? Peter Molyneux ist inzwischen 66 Jahre alt und wird in wenigen Wochen 67. Für sein wohl letztes Werk hat er sich deshalb dem Genre zugewandt, das er erfunden hat: die Göttersimulation.

In Masters of Albion schlüpft ihr wieder in die Rolle einer übermächtigen Gestalt, die einem Gott gleicht. Eure Aufgabe ist es, eine Stadt aufzubauen und diese in der Nacht zu verteidigen. Tagsüber müsst ihr dafür Produkte selbst erfinden und herstellen, Nahrung für eure hungrigen Bewohner organisieren und dem Fürst teures Gewand nähen lassen.

Dabei schaltet ihr mit der Zeit immer neue Möglichkeiten frei, eure Stadt aufzubauen, eure Kreatur mit noch mehr Macht zu versorgen und eure Bewohner zu bauchpinseln. Doch das geht nur, wenn sie die Nacht überleben.

Was passiert bei Nacht? Wenn die Sonne über den Zenit geht, wird es gefährlich, außerhalb der Burgmauern zu gehen. So erwachen dort Zombies, Werwölfe und Trolle zum Leben und möchten gerne eure gebauchpinselten Bewohner erledigen.

Ihr dürft hier mit Waffen und Rüstungen für eure Bürger, aber auch mit den magischen Fähigkeiten eurer Gottheit dagegenhalten. Dabei wird jede Nacht zum Kräftemessen, denn nicht nur eure Bürger, sondern auch die Feinde rüsten immer weiter auf.

Wann kann man loslegen? Masters of Albion ist heute, am 22. April 2026, in den Early Access auf Steam gestartet. Für den Startpreis von 22,94 € erhaltet ihr die Göttersimulation noch bis zum 29. April, bevor sie dann auf den regulären Preis von 25,49 € springt.

Der Titel befindet sich noch im Early Access, wo er laut den Entwicklern für 12 Monate bleiben soll. Über Patches will man später noch am Kampfsystem, Balancing, den Mechaniken und einer Erweiterung des Spielgebiets arbeiten.

Dabei erhoffen sich die Entwickler Feedback aus der Community, das die Entwicklung lenken soll.

Ein Genre erfinden und dann den letzten Titel der Karriere noch einmal genau damit zu beleben ist ein spannender Lebenslauf. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Molyneux die Fans diesmal glücklich macht oder ob sich im Nachgang wieder viele getäuscht fühlen. Doch seine Idee ist auch Kritik ausgesetzt: Der Held meiner Kindheit ist mit einem neuen Spiel auf Steam zurück – Aber seine Idee ist vor 7 Jahren als Fortnite gefloppt