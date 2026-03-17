Eines der erfolgreichsten MMORPGs der letzten Dekade bekommt bessere Grafik, zeigt jetzt, wie schön es ist

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3 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Eines der erfolgreichsten MMORPGs der letzten Dekade bekommt bessere Grafik, zeigt jetzt, wie schön es ist

Die Entwickler von Albion Online haben in einem Livestream ihr kommendes Grafik-Update vorgestellt und dabei gezeigt, wie schön das deutsche MMORPG aussehen kann.

Was ist das für ein Spiel? Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG mit großem Fokus auf PvP und Gildenkämpfe. Fast jedes Item, das es zu finden gibt, wurde mal von einem Spieler hergestellt, und die nötigen Materialien dafür erfarmt.

Zuerst via Crowdfunding finanziert, hat sich das MMORPG aus Deutschland in den letzten 10 Jahren zu einem großen Erfolg aufgeschwungen. Zum Erfolgsmodell gehört dabei auch die einfache Grafik, die Albion Online auf jedem Rechner, aber auch auf Mobile-Geräten spielbar macht.

So lässt es sich ganz bequem auch unterwegs farmen, während die PvP-Kämpfe, die zum Teil im Full-Loot-Modus stattfinden, besser am PC gespielt werden. Doch genau diese praktisch-einfache Grafik erhält bald ein Update.

Hier könnt ihr sehen wie Albion Online bislang aussah:

Albion Online präsentiert großes Schurken-Update im Trailer
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Bessere Grafik bei gleicher Hardware

Was ändert sich? Die Entwickler von Albion Online wollen eine ganze Reihe von Assets in ihrem Spiel aufhübschen. Damit man den Überblick nicht verliert, haben die Entwickler auf albiononline.com verraten, welche Dinge hübscher oder zur Grafik hinzugefügt werden:

  • Ein neues Wasser-Schatten-System
  • Verbessertes atmosphärisches Licht
  • Bessere Farben und Kontraste
  • Neue visuelle Texturen
  • Die Stärke des Sonnenlichts und die Intensität der Farben werden erhöht
  • Wolkenschatten helfen der Welt, lebendig zu werden
  • Die Sonne wird von glitzerndem Schnee, Sand und Wasser reflektiert
  • Bodentexturen fühlen sich uneben und unordentlich an – mit moosigem Unterholz, sandigen Dünen und schlammigen Sümpfen
  • Der Himmel, die Wolken und die Sonne reflektieren im Wasser und auf den Wellen
  • Wasser fühlt sich in der Steppe kühl und erfrischend, in den Bergen eiskalt und in den Sümpfen schmutzig und matschig an
  • Neue Vegetation, wie Kakteen in der Steppe
  • Sand-, Schnee- und Pollenböen im Wind
  • Insekten, die im Gras versteckt sind

Wie all das nach dem Update aussieht, haben die Entwickler auch in ersten Screenshots geteilt, die ihr hier sehen könnt:

Albion Online Grafik Update Steppe aktuell
Albion Online Grafik Update Steppe neu
Albion Online Grafik Update Wald aktuell
Albion Online Grafik Update Wald neu
Albion Online Grafik Update Wald aktuell
Albion Online Grafik Update Wald neu
Albion Online Grafik Update

Die Grafikverbesserungen sollen die ohnehin niedrigen Voraussetzungen für das MMORPG übrigens nicht weiter erhöhen. Die Entwickler versprechen sogar das Gegenteil: Mit dem kommenden Update soll es gar bessere Optimierung sowie eine höhere Framerate geben.

Wann erscheint das Update? Derzeit befindet sich das Grafik-Update noch in Arbeit. Die Entwickler planen es mit dem großen Update „The Wild Awakens“ am 13. April 2026 zu veröffentlichen. Allzu lange müssen die Spieler von Albion Online also nicht mehr warten.

Das Update soll zudem noch Neuerungen für das Waffenlager, die 1vs1-Arena und für das Schicksalsbrett liefern. Diese und noch weitere Änderungen wollen die Entwickler beim nächsten Livestream besprechen. Ihr erfahrt davon aber wie üblich auch bei uns.

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Dass Albion Online seine Grafik aktualisiert, ist ein wichtiger Schritt für das MMORPG. Betrachtet man die Konkurrenz, zum Beispiel Star Wars: the Old Republic, dann sieht man, wie viel etwas neue Farbe auf den Wänden bringen kann: MMORPG für Star Wars ist jetzt so hübsch wie nie, doch euer alter Charaktername ist wahrscheinlich weg

Quelle(n): albiononline.com, mmorpg.org.pl
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