WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten

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WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten

Das schlechteste Schmuckstück aller Zeiten ist ein Ruf, den man sich in World of Warcraft hart erarbeiten muss. Ein Trinket arbeitet fleißig daran.

Die Suche nach der passenden Ausrüstung in World of Warcraft ist manchmal gar nicht so leicht und gerade die Jagd nach einem Schmuckstück („Trinket“) kann länger dauern. Denn hier muss man viele Entscheidungen treffen: Will man ein passives Schmuckstück, dessen Effekte automatisch aktiv werden? Oder will man lieber ein aktives Schmuckstück, das bei Benutzung erst den Bonus entfaltet? Wie wäre es mit einem Schmuckstück, das zwar einen mächtigen Bonus gewährt, aber auch Nachteile mit sich bringt?

Gerade in der letzten Kategorie gibt es nun ein Trinket, das in der Community rasch den Rang des „Nutzlosesten Trinkets aller Zeiten“ erlangt – denn es kann eurem Charakter das Leben kosten.

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Große Macht kommt mit großer Furcht (für 5 Sekunden)

Was ist das für ein Schmuckstück? Die Rede ist vom Schmuckstück „Versiegelte Chaosurne“ („Sealed Chaos Urn“). Das Schmuckstück gewährt passiv Beweglichkeit, Stärke oder Intelligenz und hat noch einen Benutzen-Effekt:

„Entsiegelt die Urne, wodurch die Leere im Inneren herausströmt, Euch 20 Sek. lang umgibt und all eure Sekundärwerte um [je nach Itemlevel] erhöht.“

Das klingt soweit gut. Doch der Haken steht im zweiten Teil des Effekts:

„Wenn die Leere schwindet, verfallt Ihr 5 Sek. lang in Entsetzen. Das Töten eines Gegners, während ihr von der Leere umgeben seid, verhindert diesen Effekt.“

The most useless trinket in all of WoW?
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Warum ist das so gefährlich? Die 5 Sekunden „Entsetzen“ sind im Grunde ein Furcht-Effekt, der euch auf der Stelle kauern lässt. 5 Sekunden sind eine verdammt lange Zeit, in der ihr nicht nur keinen Schaden macht, sondern auch nicht aus Flächen-Effekten oder anderen Fähigkeiten rauslaufen könnt und diese mit großer Wahrscheinlichkeit vollumfänglich einsteckt.

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Hinzu kommt, dass es gar nicht so einfach ist, den negativen Effekt des Schmuckstückes zu vermeiden. Denn das Töten eines Feindes heißt nicht, dass einfach irgendein Feind in der Nähe bezwungen werden muss – ihr müsst den Todesstoß ausführen, also die entscheidenden Schadenspunkte machen, die einen Feind bezwingen. In einer Raidgruppe mit 10 oder mehr DPS-Charakteren ist das nahezu unmöglich zu garantieren, sodass der Verängstigt-Effekt häufig auftreten wird.

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Wo hat das Schmuckstück einen Nutzen? Zumindest in den Tiefen kann man das Schmuckstück relativ zuverlässig verwenden, denn dort kommt kann man die Effekte so abpassen, dass man innerhalb der nächsten Sekunden einen Feind bezwingt – falls eine übermächtige Valeera dem keinen Strich durch die Rechnung macht.

Auch in Outdoor-Aktivitäten kann ein solches Schmuckstück sicher solide sein – doch gerade in Gruppen-Aktivitäten wie Dungeons oder Raids wird es wohl gemieden werden.
Was meint ihr zu solchen Schmuckstücken? Eine schöne Sache, dass Blizzard auch mal ein paar riskantere Trinkets ins Spiel bringt? Oder könnt ihr mit solchen negativen Aspekten gar nichts anfangen und hättet lieber mehr Schmuckstücke, die nur einen positiven Effekt ohne Gefahr bringen?
Die Urne und viele andere Schmuckstücke gibt es übrigens in den Tiefen – mit Glück auch auf Itemlevel 259.

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