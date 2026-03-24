WoW: Valeera auf Stufe 60 leveln – So geht es innerhalb einer Woche

Valeera in World of Warcraft ist wichtig, wenn ihr in den Tiefen Erfolge feiern wollt. Wir verraten, wie ihr sie am einfachsten levelt.

Tiefen sind in World of Warcraft Midnight eine Säule des Endgames. Hier gibt es gute Ausrüstung, die ihr euch ganz alleine verdienen könnt. Nun ja, fast ganz alleine – denn ihr seid dabei auf die Hilfe von Valeera Sanguinar angewiesen, einer Blutelf-Schurkin, die ordentlich austeilen und euch unterstützen kann. Damit das gelingt, müsst ihr sie aber erst einmal leveln und mit passenden Kuriositäten ausstatten. Das kann eine Weile dauern. Wenn ihr aber wisst, wie ihr vorgehen müsst, könnt ihr den ganzen Prozess deutlich abkürzen.

Wie errechnen sich die XP, die Valeera bekommt? Grundsätzlich bekommt Valeera aus verschiedenen Quellen Erfahrungspunkte – allerdings nur in Tiefen, die als „Großzügig“ markiert sind. Das sind Tiefen, die auf der Karte mit einem offenen, golden leuchtenden Tor dargestellt werden. In diesen Tiefen könnt ihr wöchentliche Schlüssel verwenden, um eine Bonus-Schatzkiste zu öffnen.

In großzügigen Tiefen bekommt Valeera aus folgenden Quellen XP:

Jeder besiegte Feind (minimal).

Jeder geöffnete, kleine Schatz (moderat).

Erfolgreicher Abschluss der Tiefe (viel).

Je schwieriger die großzügige Tiefe (also je höher die Stufe), desto mehr XP bekommt Valeera aus jeder dieser Quellen.

Valeera auf Stufe 60 bringen – eine Woche voller großzügiger Tiefen

Der schnellste Weg, Valeera zu leveln: Der „Trick“ zum schnellen Leveln von Valeera ist es, jeden Tag alle großzügigen Tiefen zu besuchen, und zwar jeweils auf der höchsten Schwierigkeit, die ihr flott erledigen könnt, ohne nach jeder Mob-Gruppe eine Pause zu machen. Am besten eignen sich dafür Tiefen der Stufe 8. Hier dürften Feinde für die meisten noch recht rasch bezwingbar sein, aber Valeera erhält bereits große Mengen an XP. Gerade der Abschluss der Tiefe bringt fast ein ganzes Level – zu Beginn sogar noch deutlich mehr als eines.

Jeden Tag stehen euch 4 großzügige Tiefen zur Verfügung, die ihr alle abschließen solltet, um Valeera möglichst viel XP zu bescheren.

Eine hohe Stufe beschert Valeera viele Boni.

Gleichzeitig solltet ihr alle kleinen Schätze aufsammeln (die blauen Beutelchen), die ihr auf dem Weg findet. Diese machen euch nicht nur stärker, sondern gewähren Valeera auch einen kleinen XP-Boost. Das mag wenig erscheinen, doch über den Verlauf einer Tiefe können die Schätze auch mal 15 % bis 20 % eines Levels ausmachen.

Es genügt allerdings nicht, das nur auf einem Charakter zu machen. Wenn ihr Valeera innerhalb weniger Tage auf Stufe 60 haben wollt, müsst ihr das Spiel mit mehreren Charakteren wiederholen.

Da Valeeras Fortschritt an eure Kriegsmeute gebunden ist, können all eure Charaktere zusammen daran arbeiten, die Schurkin auf die maximale Stufe zu bringen.

Manche Spieler haben Valeera bereits auf Stufe 60 gebracht:

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Warum sollte man Valeera leveln? Valeera zu leveln beeinflusst direkt, wie viel Schaden sie macht, wie gut sie heilt oder was für eine Tank-Leistung sie erbringt. Ob eure Valeera auf Stufe 10 oder auf Stufe 60 ist, macht einen gigantischen Unterschied aus und kann regelrecht darüber entscheiden, ob ihr Tiefen auf Stufe 11 ganz locker erledigt oder aber bereits in Tiefen der Stufe 7 ins Schwitzen kommt. Dabei lohnen sich Tiefen, denn dort gibt es Items mit Gegenstandsstufe 259.

Wirklich notwendig ist Stufe 60 für Valeera zwar nicht, allerdings erleichtert es die Besuche in den Tiefen schon deutlich. Je nach eurer eigenen Ausrüstung kommt die gute Schurkin dann auf rund 100.000 DPS und dürfte damit Charaktere locker in die Tasche stecken. In dem Fall „zieht“ Valeera euch eher durch die Tiefen, als dass sie nur eine nützliche Unterstützung ist.

Wie weit habt ihr eure Valeera bereits gelevelt? Hat sie euch schon in den Tiefen im Schaden überholt und bringt quasi im Alleingang die Beute für euch nach Hause? Oder fällt sie aktuell noch bei jeder zweiten Attacke um und braucht noch dringend einen kleinen XP-Snack?

Falls ihr in den Tiefen von Midnight noch Probleme habt, schaut euch doch diese 5 Tipps an, mit denen ihr in Tiefen leichter Erfolg habt.