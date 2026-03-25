WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis

News
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis

World of Warcraft verändert sich, wenn ihr heute die Kampagne weiterspielt. Mitternacht bricht über Azeroth herein.

Mit dem Ende der heutigen Wartungsarbeiten geht auch die Kampagne von World of Warcraft Midnight weiter. Doch auch ein neues Feature ist verfügbar. Denn den aktuellen Raid, die Leerenspitze, können nun auch Solo-Fans erleben und so sehen, welche drastischen Auswirkungen der finale Kampf auf die Welt von Azeorth haben wird.

WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos WoW: Valeera auf Stufe 60 leveln – So geht es innerhalb einer Woche WoW: Valeera auf Stufe 60 leveln – So geht es innerhalb einer Woche MMORPG-Experte auf YouTube rechtfertigt sich für einen Deal mit WoW: „Nehme lieber Geld von Firmen als von euch“ WoW: Valeera auf Stufe 60 leveln – So geht es innerhalb einer Woche WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis Wenn Jeff Kaplan bei WoW das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen  WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Wie kann man das ohne Raidgruppe erleben? Seit heute (25.03.2026) ist auch der Story-Modus für die Leerenspitze verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt den aktuellen Raid-Endboss „Krone des Kosmos“ ganz alleine bewältigen und werdet dabei von NPCs begleitet. So könnt ihr die Kampagne vorantreiben und damit auch die dramatischen Auswirkungen des Bosskampfes erleben – denn ganz Azeroth wird sich danach ändern.

Um den Story-Modus zu betreten, meldet euch einfach bei Turalyon in der Nähe des Raid-Einganges und sprecht ihn an.

Falls ihr den Story-Modus nicht spielen wollt, könnt ihr auch einfach über den LFR-Modus am Raid teilnehmen – dafür müsst ihr allerdings noch eine Woche warten. Das ist zwar minimal schwieriger, dürfte für die allermeisten aber dennoch keine große Herausforderung darstellen.

Die Auswirkungen des Kampfes sieht man von sehr, sehr weit weg.

Mitternacht bricht über Azeroth herein

Was passiert mit der Spielwelt? Nach dem Abschluss der Leerenspitze geht Xal’ataths Plan in Erfüllung. Mitternacht bricht über Azeroth herein und der Sonnenbrunnen wird von der Leere vollständig korrumpiert. Die Auswirkungen davon sind in vielen Teilen der Welt zu sehen, besonders aber in Silbermond. Alles ist in permanente Finsternis getaucht und auch die Musik wandelt sich an einigen Stellen.

Wenn ihr darüber hinaus zur Insel von Quel’Danas reist, werdet ihr schnell feststellen, dass sich auch hier einiges geändert hat. Die Verteidiger der Armee des Lichtes sind überwältigt worden und die ganze Insel ist voller Kreaturen der Leere, die den neuen, verdorbenen Sonnenbrunnen bewachen. Die ganze Stimmung ist recht hoffnungslos.

Mehr rund um WoW:
1
WoW: 5 Tiefen-Tricks – So schafft ihr Delves auf Stufe 11 ganz locker
von Cortyn
2
WoW: So bekommt ihr garantierte Ausrüstung mit Itemlevel 259
von Cortyn
3
WoW: Das „World First“-Race beginnt – Die Profis in Amerika starten früher als wir
von Cortyn

Wie geht die Kampagne weiter? Nach dem Besuch im Raid zieht ihr mit Arator los, um verschiedene Armeen zu rekrutieren, damit der Sonnenbrunnen zurückerobert werden kann. Aber das erlebt ihr am besten selbst im Spiel und bereitet euch somit schon auf den nächsten Raid vor – denn bereits in der kommenden Woche startet der Raid „Marsch auf Quel’danas“ mit dem Ziel, den Sonnenbrunnen für die Blutelfen zurückzugewinnen. Ob das gelingt und inwiefern die Pläne von Xal’atath dann noch vereitelt werden können, bleibt abzuwarten …
Falls ihr der Finsternis entfliehen wollt, lohnt vielleicht auch ein Blick in die Tiefen – levelt dort Valeera in Windeseile auf Stufe 60, in dieser Woche sogar besonders schnell.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Game Master Sad Human Mal Laugh title titel 1280x720

WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos

WoW Draenei Holding Chain titel title 1280x720

WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten

WoW Voidspire Boss Human Female Mage shocked titel title 1280x720

WoW: Dungeons und Raids sind zu leicht – Blizzard macht manche 260 % härter

WoW Race to World First Midnight S1 titel title 1280x720

WoW: Das „World First“-Race beginnt – Die Profis in Amerika starten früher als wir

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx