WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis

World of Warcraft verändert sich, wenn ihr heute die Kampagne weiterspielt. Mitternacht bricht über Azeroth herein.

Mit dem Ende der heutigen Wartungsarbeiten geht auch die Kampagne von World of Warcraft Midnight weiter. Doch auch ein neues Feature ist verfügbar. Denn den aktuellen Raid, die Leerenspitze, können nun auch Solo-Fans erleben und so sehen, welche drastischen Auswirkungen der finale Kampf auf die Welt von Azeorth haben wird.

Wie kann man das ohne Raidgruppe erleben? Seit heute (25.03.2026) ist auch der Story-Modus für die Leerenspitze verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt den aktuellen Raid-Endboss „Krone des Kosmos“ ganz alleine bewältigen und werdet dabei von NPCs begleitet. So könnt ihr die Kampagne vorantreiben und damit auch die dramatischen Auswirkungen des Bosskampfes erleben – denn ganz Azeroth wird sich danach ändern.

Um den Story-Modus zu betreten, meldet euch einfach bei Turalyon in der Nähe des Raid-Einganges und sprecht ihn an.

Falls ihr den Story-Modus nicht spielen wollt, könnt ihr auch einfach über den LFR-Modus am Raid teilnehmen – dafür müsst ihr allerdings noch eine Woche warten. Das ist zwar minimal schwieriger, dürfte für die allermeisten aber dennoch keine große Herausforderung darstellen.

Die Auswirkungen des Kampfes sieht man von sehr, sehr weit weg.

Mitternacht bricht über Azeroth herein

Was passiert mit der Spielwelt? Nach dem Abschluss der Leerenspitze geht Xal’ataths Plan in Erfüllung. Mitternacht bricht über Azeroth herein und der Sonnenbrunnen wird von der Leere vollständig korrumpiert. Die Auswirkungen davon sind in vielen Teilen der Welt zu sehen, besonders aber in Silbermond. Alles ist in permanente Finsternis getaucht und auch die Musik wandelt sich an einigen Stellen.

Wenn ihr darüber hinaus zur Insel von Quel’Danas reist, werdet ihr schnell feststellen, dass sich auch hier einiges geändert hat. Die Verteidiger der Armee des Lichtes sind überwältigt worden und die ganze Insel ist voller Kreaturen der Leere, die den neuen, verdorbenen Sonnenbrunnen bewachen. Die ganze Stimmung ist recht hoffnungslos.

Wie geht die Kampagne weiter? Nach dem Besuch im Raid zieht ihr mit Arator los, um verschiedene Armeen zu rekrutieren, damit der Sonnenbrunnen zurückerobert werden kann. Aber das erlebt ihr am besten selbst im Spiel und bereitet euch somit schon auf den nächsten Raid vor – denn bereits in der kommenden Woche startet der Raid „Marsch auf Quel’danas“ mit dem Ziel, den Sonnenbrunnen für die Blutelfen zurückzugewinnen. Ob das gelingt und inwiefern die Pläne von Xal’atath dann noch vereitelt werden können, bleibt abzuwarten …

Falls ihr der Finsternis entfliehen wollt, lohnt vielleicht auch ein Blick in die Tiefen – levelt dort Valeera in Windeseile auf Stufe 60, in dieser Woche sogar besonders schnell.

