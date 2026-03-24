Das LoL-MMORPG soll gestrichen sein, doch in Wahrheit hat RIOT uns nur ein anderes MMO verschwiegen

In der Nacht vom 23. März auf den 24. März brach in der MMO-Community Panik aus. Laut einem Leaker soll das LoL-MMORPG gestrichen worden sein, doch so klar ist die Lage nicht.

Was behauptet der Leaker? Laut einem Leak von Twitter-Leaker @BigBadBear_ soll RIOT sein kommendes MMO Project T komplett umbauen oder gar ganz streichen. Der Leaker hat in der Vergangenheit bereits den Release von Skins und Charakteren wie Bel’Veth korrekt vorhergesagt und in Videos gezeigt.

Laut ihm soll sich das Project T zu einem Genshin-Like Open-World-Spiel mit Multiplayer-Elementen wandeln, das auch auf Mobile erscheinen wird. Hier soll man die bekannten Charaktere aus dem Riot-Universum nutzen.

Wer sich jetzt allerdings Sorgen um das LoL-MMORPG macht, der kann wohl aber erstmal aufatmen.

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Project T soll nicht das LoL-MMORPG sein

Was ist Project T? Viele Fans haben im ersten Moment wohl geglaubt, das LoL-MMORPG sei Project T, denn ein anderes MMO war von RIOT gar nicht wirklich bekannt. Doch bei Project T soll es sich um ein anderes Spiel handeln, das zuvor als MMO-FPS beschrieben wurde. Die Entwickler von RIOT haben also voraussichtlich noch ein zweites MMO, das allerdings mehr in die Shooter-Richtung gehen sollte.

Über das Project T war öffentlich fast nichts bekannt, so gingen einige davon aus, man würde an einem Spiel wie Destiny 2 oder einer Art ARC Raiders mit einer persistenten Welt arbeiten.

Auch der Account @SargeOP_, der den Leak auf X.com groß gemacht hat, bestätigt, dass es sich bei Project T um ein komplett anderes Spiel als das MMORPG zu League of Legends handeln soll.

Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir RIOT zu dem Sachverhalt kontaktiert und nach Project T sowie dem LoL-MMORPG gefragt. Wir geben euch ihre Antwort weiter, sobald sie vorliegt.

Wie soll der neue Titel aussehen? Bislang ist nur wenig über das Genshin-Like von RIOT bekannt. Das MMO-FPS Project T soll laut einem Post von @SargeOP_ auf X.com im Valorant-Universum spielen. Mit dem Wechsel in Richtung Genshin soll man aber zu League of Legends als Marke wechseln, wie die Leaker schreiben.

Vorstellen könnten sich wohl viele Spieler, Teams aus ihren Lieblingscharakteren zu bauen, um damit in einer großen Open World gegen Bosse und Co. zu kämpfen. Auch einen Multiplayer stellen die Leaker in Aussicht.

Bis die Entwickler von RIOT bestätigen, was an den Gerüchten dran ist, bleiben die Hoffnungen auf ein großes LoL-MMORPG also noch groß. Und dass man eigentlich noch ein zweites MMO machen wollte, hatten die meisten wohl gar nicht auf dem Schirm. Wie es 2026 rein faktisch um das LoL-MMORPG steht, erfahrt ihr hier: Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen