WoW: Profi vergisst die eine Regel, die im Raid immer sofort zur Niederlage führt

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW: Profi vergisst die eine Regel, die im Raid immer sofort zur Niederlage führt

In World of Warcraft kann man beim World First Race scheitern – auf lustige Weise. Methode 1: Vergessen, das WoW-Abo zu bezahlen.

Profi-Raider in World of Warcraft haben es ziemlich schwer. Die Bosse auf mythischer Schwierigkeit sind meistens so komplex und anspruchsvoll, dass man auf viele Dinge gleichzeitig achten muss und ein einziger Fehler bereits den sicheren Tod bedeuten kann. Doch man muss nicht nur Effekten ausweichen, die Klasse korrekt spielen und den Anweisungen des Raid-Leiters Folge leisten, sondern auch einen fatalen anderen Fehler vermeiden: Die Abo-Kosten nicht zu bezahlen.

Das passierte jetzt einem Profi von Liquid, der plötzlich aus dem Kampf fliegt.

WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“ Fans bitten einen MMORPG-Experten darum, endlich mal Minecraft zu spielen – Der erklärt, warum YouTube ihn dafür bestrafen würde Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele WoW: Profi vergisst die eine Regel, die im Raid immer sofort zur Niederlage führt Wenn Jeff Kaplan bei WoW das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen  WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Was ist vorgefallen? Wie alle großen Profi-Gilden ist auch Team Liquid gerade dabei, sich durch die Leerenspitze zu kämpfen – dem aktuellen Raid von World of Warcraft für das World First Race. Beim Kampf gegen die Lichtblinde Vorhut kam es dann zu einem amüsanten Vorfall beim Spieler Firedup. Dessen Übertragung wurde genutzt, um den Raid zu analysieren – als der Stream plötzlich einfror und er sich im Login-Bildschirm wiederfand, mit der Meldung, dass sein WoW-Abo genau in diesem Moment ausgelaufen sei.

Die Reaktion seiner Team-Kollegen war entsprechend deutlich, wie ihr hier sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Twitch Inhalt

Kein Abo, weil man eh mit Gold zahlt

Ist das gestellt? Die Vermutung vieler Zuschauer im Subreddit von WoW ist: Das ist doch absichtlich passiert. Immerhin ist das ein Vorfall, der sich schon in der Vergangenheit mehrfach wiederholt hat, dass plötzlich bei Spielern die Abo-Zeit ausläuft. Da liegt die Vermutung nahe, dass das Absicht ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Immerhin müssten Profi-Spieler ja permanent ein Abo aktiv haben.

Aber genau das ist oft eben nicht der Fall. Denn viele der Profi-Spieler schwimmen regelrecht in Gold und bezahlen ihr Abo nicht mit Euro oder US-Dollar, sondern mit der WoW-Marke – und die muss jeden Monat neu gekauft und dann eingelöst werden. Hinzu kommt, dass die meisten Profis mehrere Accounts besitzen und manchmal schlicht nicht die Übersicht haben, welcher der Accounts noch wie lange läuft.

Mehr Aktuelles rund um WoW:
1
WoW: Valeera auf Stufe 60 leveln – So geht es innerhalb einer Woche
von Cortyn
2
WoW: Dungeons und Raids sind zu leicht – Blizzard macht manche 260 % härter
von Cortyn
3
WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten
von Cortyn

Die WoW-Marke hatte Firedup im Vorfeld übrigens schon gekauft – er hatte lediglich vergessen, sie rechtzeitig einzulösen und das dann wohl in der Hitze des „World First“-Rennens übersehen.
Ein ganz anderes Problem beim Rennen um die World First Kills sind Schummler und Exploiter. Denn schon wieder hat eine berühmt-berüchtigte Gilde zugeschlagen und sich einen der begehrten Siege gesichert – mit grüner und blaue Ausrüstung, was mathematisch gar nicht möglich ist.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Night Elf Group Aurora Video titel title 1280x720

WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“

WoW Xalatath Holding Dark Heart Smirk titel title 1280x720

WoW: Ab heute versinkt Azeroth für alle in Finsternis

WoW Game Master Sad Human Mal Laugh title titel 1280x720

WoW: Exploiter holen sich den World First Kill, verspotten Blizzard dabei schamlos

WoW Draenei Holding Chain titel title 1280x720

WoW: „Das nutzloseste Schmuckstück in der Geschichte des Spiels“ – Stark, aber kann euch das Leben kosten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx