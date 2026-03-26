WoW: Profi vergisst die eine Regel, die im Raid immer sofort zur Niederlage führt

In World of Warcraft kann man beim World First Race scheitern – auf lustige Weise. Methode 1: Vergessen, das WoW-Abo zu bezahlen.

Profi-Raider in World of Warcraft haben es ziemlich schwer. Die Bosse auf mythischer Schwierigkeit sind meistens so komplex und anspruchsvoll, dass man auf viele Dinge gleichzeitig achten muss und ein einziger Fehler bereits den sicheren Tod bedeuten kann. Doch man muss nicht nur Effekten ausweichen, die Klasse korrekt spielen und den Anweisungen des Raid-Leiters Folge leisten, sondern auch einen fatalen anderen Fehler vermeiden: Die Abo-Kosten nicht zu bezahlen.

Das passierte jetzt einem Profi von Liquid, der plötzlich aus dem Kampf fliegt.

Was ist vorgefallen? Wie alle großen Profi-Gilden ist auch Team Liquid gerade dabei, sich durch die Leerenspitze zu kämpfen – dem aktuellen Raid von World of Warcraft für das World First Race. Beim Kampf gegen die Lichtblinde Vorhut kam es dann zu einem amüsanten Vorfall beim Spieler Firedup. Dessen Übertragung wurde genutzt, um den Raid zu analysieren – als der Stream plötzlich einfror und er sich im Login-Bildschirm wiederfand, mit der Meldung, dass sein WoW-Abo genau in diesem Moment ausgelaufen sei.

Die Reaktion seiner Team-Kollegen war entsprechend deutlich, wie ihr hier sehen könnt:

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Kein Abo, weil man eh mit Gold zahlt

Ist das gestellt? Die Vermutung vieler Zuschauer im Subreddit von WoW ist: Das ist doch absichtlich passiert. Immerhin ist das ein Vorfall, der sich schon in der Vergangenheit mehrfach wiederholt hat, dass plötzlich bei Spielern die Abo-Zeit ausläuft. Da liegt die Vermutung nahe, dass das Absicht ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Immerhin müssten Profi-Spieler ja permanent ein Abo aktiv haben.

Aber genau das ist oft eben nicht der Fall. Denn viele der Profi-Spieler schwimmen regelrecht in Gold und bezahlen ihr Abo nicht mit Euro oder US-Dollar, sondern mit der WoW-Marke – und die muss jeden Monat neu gekauft und dann eingelöst werden. Hinzu kommt, dass die meisten Profis mehrere Accounts besitzen und manchmal schlicht nicht die Übersicht haben, welcher der Accounts noch wie lange läuft.

Die WoW-Marke hatte Firedup im Vorfeld übrigens schon gekauft – er hatte lediglich vergessen, sie rechtzeitig einzulösen und das dann wohl in der Hitze des „World First“-Rennens übersehen.

Ein ganz anderes Problem beim Rennen um die World First Kills sind Schummler und Exploiter. Denn schon wieder hat eine berühmt-berüchtigte Gilde zugeschlagen und sich einen der begehrten Siege gesichert – mit grüner und blaue Ausrüstung, was mathematisch gar nicht möglich ist.