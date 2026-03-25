Amazons MMORPG ist eigentlich schon erledigt, doch heute gibt es dennoch ein wichtiges Update

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Amazons MMORPG ist eigentlich schon erledigt, doch heute gibt es dennoch ein wichtiges Update

Bei Amazons MMORPG New World ist das Ende schon angekündigt. Dennoch erhält das Spiel jetzt ein großes Update.

Um welches MMORPG geht es? Amazon hat bereits angekündigt, sein MMORPG New World abzuschalten. Am 31. Januar 2027 wollen die Entwickler das Spiel runterfahren.

Während im Hintergrund noch potenzielle Übernahmegespräche mit den Machern von Rust laufen, erhalten die Spieler jedoch ein neues Update.

Hier erfahrt ihr mehr über die traurige Geschichte von New World:

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Update mit vielen Verbesserungen

Was ist das für ein Update? Die Entwickler von New World haben heute ein neues Update veröffentlicht, das gleich mehrere Probleme löst und neue Möglichkeiten mit sich bringt. Während es inhaltlich zwar keine Updates mehr gibt, dürfen sich die Spieler auf einige Erleichterungen freuen.

So bringt das neue Update laut X.com die Möglichkeit, den eigenen Charakter auf eine neue Region zu transferieren. Gleichzeitig dürfen nun alle Spieler alle Transmogrifikationen nutzen, ganz ohne Beschränkung. Wer New World auf Steam spielt, darf sich über einen Fix der Errungenschaften freuen. Diese waren zuvor kaputtgegangen und sollen jetzt wieder funktionieren.

Weiter soll das Update eine Reihe von Funktionen mit sich bringen, die die Lebensqualität erhöhen und das MMORPG damit angenehmer zu spielen machen.

Was hat sich noch getan? Nicht nur viele von euch haben New World längst hinter sich gelassen, sondern auch die Spielerzahlen allgemein sehen alles andere als rosig aus. So kämpft das MMORPG darum, zur Spitzenzeit in der Woche noch auf 1.000 Spieler zu kommen. Dafür hat es zuletzt laut SteamDB nicht mehr gereicht.

Damit das MMORPG aber für die verbleibenden Spieler funktioniert, haben die Entwickler die nötigen Spieler pro Aktivität verringert. So funktioniert der Spielmodus „Outpost Rush“ nun als 8-gegen-8 und der Spielmodus „Capture the Flag“ als 5-gegen-5. Außerdem soll es unendlich viele Verbrauchsgüter beim Outpost Rush geben.

Beim Krieg in New World gibt es nun außerdem geringere Limits für Söldner, die sich einem Kampf anschließen dürfen.

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Auch wenn New World sich seinem Ende zuneigt, versuchen die verbleibenden Entwickler, das Beste für die Spieler herauszuholen. Beim Schwester-MMORPG Lost Ark sieht es derweil nur wenig besser aus: Nach Kündigungen sorgen sich Fans um das vorletzte MMORPG von Amazon, droht das Schicksal von New World?

Quelle(n): mmorpg.com
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