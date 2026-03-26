Die Macher von Rust wollen New World immer noch kaufen, Ex-Entwickler von Amazon erklärt, was dafür nötig ist

Das Ende von New World soll schon im Januar 2027 geschehen. Doch die Hoffnung der Spieler liegt auf einem Verkauf. Was es dafür braucht und wie die Chancen stehen, erklärt ein ehemaliger Entwickler.

Wer soll New World kaufen? Bevor man sich mit den Details hinter einem Weiterbetrieb von New World beschäftigt, braucht man überhaupt erstmal einen Käufer. Denn Amazon wird das MMORPG am 31. Januar planmäßig abschalten und nicht mehr selbst weiterbetreiben.

Als möglicher Käufer des einst so erfolgreichen MMORPGs wird derzeit das Studio Facepunch gehandelt. Die Entwickler äußerten sich nach dem angekündigten Aus von New World auf x.com und erklärten dort, dass sie allgemein Interesse an dem Projekt hätten.

Durch Rust haben sie zudem genügend Erfahrung mit Online-Titeln, um ein solches Projekt auch realistisch umzusetzen. Erst am 24. März äußerte die Mitarbeiterin @ErrnieGerrn auf x.com erneut, dass sie gerne New World kaufen möchte.

Zuvor gab es wohl auch Gespräche mit Amazon Games, bei denen beide Seiten eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben. Bis zum Abschluss der möglichen Verhandlungen sind also keine Details zur Rettung zu erwarten.

Hier erfahrt ihr mehr über das Ende von New World:

Ex-Entwickler erklärt, was New World braucht

Um wen geht es? Der ehemalige Lead World Designer von New World, David McKenzie, hat sich Anfang März 2026 in ein „Frag-mich-alles“-Format auf Reddit begeben. Dort hat er viele der brennenden Fragen der Community beantwortet.

Dabei kam auch die Frage auf, wie die Chancen stehen würden, dass New World gekauft werde. Der Ex-Entwickler sah das jedoch nicht so rosig:

Ich hoffe das Beste, denn New World war das spannendste Projekt, an dem ich je mitgearbeitet habe. Ich würde gerne wieder mitmachen. Ein Verkauf von New World würde auch bedeuten, die meisten Entwickler, die daran gearbeitet haben, wieder zurückholen zu müssen, aber ich vermute, diese Chance ist bereits vertan. Ich habe meine Zweifel, ob New World von einem anderen Entwickler gekauft wird, da die Engine von New World sehr spezielle Fachkenntnisse erfordert. David McKenzie

Während er selbst bei einem Verkauf von New World zurückkehren würde, würden das wohl nicht alle Entwickler tun. Ohne ihr Wissen wird es jedoch wohl schwierig, das Spiel zu betreiben.

Wie ging es hinter den Kulissen bei New World ab? Laut dem Ex-Entwickler hat man mit dem Konsolenport und Aeternum einen kompletten Umbau des MMORPGs durchgeführt, den die Spieler allerdings kaum gespürt haben.

Ein Grund für die schlechte Resonanz für das große Aeternum-Update ist dabei auch Throne and Liberty. Amazon Games hat beide Spiele nur mit kurzer Zeit dazwischen veröffentlicht und die beiden MMORPGs um Hype konkurrieren lassen, zum Schaden von New World.

Der Entwickler gibt jedoch an, dass man hinter den Kulissen noch viele Ideen hatte. Die drei größten Themen, die New World noch erreichen sollten, waren öffentliche Kriege, das Gärtnern und das Segeln. Alle Themen, die die Spieler wohl gerne im MMORPG gesehen hätten.

Ob New World gerettet wird und wir doch nochmal ein Comeback des MMORPGs sehen werden, ist ungewiss. Für die Entwickler von Rust dürfte der Kauf ein extrem großes Unterfangen werden, während die ehemaligen Entwickler inzwischen wohl schon ein neues Zuhause gefunden haben. Immerhin gibt es für die Spieler ein neues Update: Amazons MMORPG ist eigentlich schon erledigt, doch heute gibt es dennoch ein wichtiges Update