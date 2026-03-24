MMORPG-Klassiker bekommt nach 27 Jahren neue Version, will das perfekte Spiel für Leute mit wenig Zeit sein

Mit EverQuest Legends wurde ein Projekt angekündigt, das die klassische EverQuest-Erfahrung von 1999 zurückbringen und verbessern soll. Und lange müsst ihr nicht mehr warten.

Was ist EverQuest Legends? Mit EverQuest Legends hat Daybreak Game Company das erste neue EverQuest-PC-Spiel seit langer Zeit angekündigt, nachdem mit EverQuest Next das letzte Projekt im Jahr 2016 eingestellt wurde.

Das Spiel soll im Juli 2026 erscheinen und die „Vanilla“-Erfahrung zurückbringen, dabei aber etliche Modernisierungen und Verbesserungen mitbringen. So soll Legends beispielsweise zugänglicher für Solospieler und kleine Gruppen sein und auch merklichen Fortschritt in kürzeren Spielsessions von wenigen Stunden bieten.

Damit richtet sich das Projekt vor allem an Spieler, die das klassische EverQuest-Gefühl von 1999 erleben möchten, aber nicht mehr die Zeit für extrem zeitaufwendige MMOs haben, wie Executive Producer David Youssefi gegenüber PCGamer äußert.

Einen Trailer seht ihr hier:

EverQuest für Leute, die keine Zeit haben, EverQuest zu spielen

Was soll EverQuest Legends bieten? Laut PCGamer soll EverQuest Legends im Gegensatz zur originalen Vanilla-Version eine modernere Version bieten, jedoch ohne den Charme und das Gefühl der ursprünglichen Fassung zu verändern.

Dabei wurde der Fokus vor allem auf folgende Änderungen gelegt:

Das klassische Erlebnis EverQuest Legends soll die ursprüngliche Version des Spiels (Vanilla EverQuest) vor allen Erweiterungen, inklusive der originalen Grafik, Sounds und Herausforderungen bieten.

Solo- und Kleingruppen-freundlich Anders als damals, als man für viele Aufgaben große Gruppen brauchte, sollen die Spielercharaktere in Legends massiv gebufft werden.

Neues Klassensystem (Multi-Classing) Man soll sein Volk ganz normal wählen, aber mit zwei Klassen gleichzeitig starten. Ab Level 10 soll dann noch eine dritte Klasse hinzukommen.

Alternate Advancement (AA) Punkte Spieler sollen von Anfang an Zugang zu fast tausend sogenannten „Alternate Advancement“-Punkten haben. Diese sollen passive Boni und Fähigkeiten bieten, die es im Original erst ab späteren Erweiterungen gab.

Neue Völker, Klassen & Mechaniken Obwohl es sich um die Vanilla-Version handeln soll, sollen der Bestienmeister und das Volk der Kerraner spielbar sein. Außerdem soll es neue Systeme geben, wie das Verstärken von Items durch das Verwerten von Duplikaten oder das Übertragen von Waffeneffekten. Alte Charaktermodelle bleiben aber erhalten.

Eigene Wirtschaft EverQuest Legends soll komplett von den anderen EverQuest-Spielen getrennt sein. Die aus EverQuest II bekannte Währung „Kronos“ soll nicht genutzt oder übertragen werden können, was von Anfang an für eine frische, unbelastete Ingame-Wirtschaft sorgen soll.

Entwicklung durch Fans Das Studio arbeitet für dieses Projekt mit bekannten Köpfen der Fan-Server-Community zusammen. Damit wollen sie sicherstellen, dass das „Classic“-Gefühl von Leuten umgesetzt wird, die das Spiel in- und auswendig kennen.



Mit diesen Änderungen will man die Vanilla-Erfahrung an die heutige Zeit anpassen und jenen Spielern zurückbringen, die sie damals leidenschaftlich gespielt haben, aber auch neuen, interessierten Spielern den Zugang erleichtern und eine spaßige Erfahrung bieten.

Wer auf klassische MMORPG-Erfahrungen steht und vom EverQuest-Flair nicht genug bekommen kann, sollte auch an einem anderen MMORPG nicht vorbeilaufen. Das Spiel befand sich fast 8 Jahre im Early Access, konnte aber zum finalen Release auf Steam überzeugen: Neues MMORPG auf Steam eifert EverQuest nach, startet 92 Prozent positiv in den finalen Release