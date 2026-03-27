WoW: Im neusten Raid bekommen Priester etwas zu sehen, was keine andere Klasse sieht

Geheime Nachrichten in World of Warcraft: Priester bekommen wieder Botschaften von Xal’atath zu hören.

Xal’atath ist die aktuelle Antagonistin in World of Warcraft Midnight und stellt die Spielerinnen und Spieler immer wieder vor arge Probleme. Doch eine Klasse bekommt immer wieder kleine Leckerlis von der Schatten-Mommy zugeworfen – die Priester. Auch der aktuelle Raid „Die Leerenspitze“ ist da nicht anders, denn Schatten-Priester können eine besondere Nachricht von Xal’atath erhalten, die andere Klassen nicht zu sehen bekommen.

Was ist das für eine Nachricht? Wenn ihr als Schatten-Priester durch den aktuellen Raid „Die Leerenspitze“ reist, dann kann es vorkommen, dass ihr plötzlich eine Nachricht von Xal’atath in eurem Chat seht:

„You never truly let me go, did you?“

Auf Deutsch ist das ungefähr: „Du hast mich nie so ganz gehen lassen, nicht wahr?“

Damit spielt Xal’atath auf die gemeinsame Vergangenheit von Priester und ihr an. Das passt auch ausgesprochen gut zu ihrer Story. Denn als Xal’atath noch ein Dolch war, ging sie durch die Hände vieler Besitzer – und die allermeisten von ihnen fanden den Tod. Wir sind einer der wenigen Überlebenden und daher vermutet Xal’atath, dass wir noch immer an ihr und der Macht, die sie uns gab, hängen würden.

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Gibt es das häufiger? Ja. Die Verbindung zwischen dem Priester-Helden und Xal’atath ist ziemlich groß – immerhin war es der Priester, der die Klinge in Legion überhaupt wieder hat auftauchen lassen. Das war der Ausgangspunkt für Xal’atath und ihre Rolle in der aktuellen Geschichte. Vor allem am Ende der ursprünglichen Kampagne von The War Within gab es noch einmal eine besondere Wertschätzung von Xal’atath – die dabei implizierte, dass man auf ihrer Seite stünde, weiterhin für sie arbeite und dabei alle anderen Sterblichen hintergeht.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass Blizzard auch im neusten Raids wieder eine kleine Anerkennung an den Priester einbaut, wenn dieser eine besondere Verbindung zu Xal’atath hatte. Denn so richtig kommt man von der Klinge ja doch nicht los.

Wenn es um besondere Dialoge geht, die nur bestimmte Charaktere zu hören bekommen, gibt es davon in Midnight ohnehin eine ganze Menge. Leerwandler reden mit ihren Hexenmeistern und eine Draenei aus einer tollen Questreihe, zeigt sogar im Alleingang, wie viel Liebe in der Erweiterung Midnight eigentlich steckt.