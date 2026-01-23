Das berühmteste Pärchen in Herr der Ringe sind Aragorn und Arwen – Doch schon lange vorher gab es Liebeleien zwischen Menschen und Elben

Wer die Filme zu Der Herr der Ringe gesehen hat, kennt die Liebesgeschichte von Aragorn und Arwen. Aber schon tausende von Jahren vor ihnen gab es Liebeleien zwischen Elben und Menschen. Wir haben euch die bekannten Romanzen zusammengetragen.

In den Filmen und Büchern ist seine Liebe zu Arwen eine große Motivation für Aragorn, sich den Gefährten anzuschließen und später König von Gondor zu werden. Sie, eine Elbin und einzige Tochter Elronds, und er, Mensch sowie Häuptling der Dúnedain, sind aber nicht das einzige Paar zweier verschiedener Völker. Sie sind nur das Bekannteste.

Tatsächlich gab es schon tausende von Jahren vor den beiden Romanzen zwischen Elben und Menschen, aus denen sogar einige der wichtigsten Charaktere aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe abstammen. Wir haben uns in Tolkiens Welt gewagt und stellen euch in diesem Artikel alle bekannten Lieben vor – ganz egal, ob es ein Happy End gab oder nicht.

Sortiert haben wir sie vom frühesten bis zum spätesten Pärchen nach Tolkiens Zeitrechnung.

Warum sind diese Paare besonders?

Romantische Gefühle oder gar Ehen zwischen Elben und Menschen sind insofern besonders, da beide Völker komplett unterschiedliche Lebensspannen haben. Zudem gehen sie Beziehungen auch etwas anders an.

Elben sind bis an das Ende der Welt an diese gebunden. Auch wenn sie sterben, vergehen ihre Seelen nicht, sondern wandern in die Hallen des Mandos. Dort warten sie auf das angesprochene Ende der Welt oder bis ihre Seelen einen neuen Körper bekommen. Eine Elben-Seele kann sich aber auch gegen die Hallen des Mandos entscheiden und verbleibt als eine Art Geist in Mittelerde.

Tolkiens Menschen hingegen altern, können krank werden und sterben eines Tages. Aragorn und die Nachfahren der Bewohner von Númenor können über 150 Jahre alt werden. Die anderen Menschen haben aber eine Lebensspanne wie wir in der Realität.

So kommen aber eben auch die langlebigsten Vertreter ihres Volkes nicht an die Jahre der Elben heran. Menschliche Seelen kommen zwar vermutlich auch in die Hallen des Mandos, verlassen diese aber wieder nach kurzer Zeit.

Dazu kommt, dass ein Mensch verschiedene romantische Partner haben kann. Elben hingegen binden sich genau einmal in ihrem gesamten langen Leben. Ein Elb, der oder die mit einem Menschen verheiratet ist, wird den oder die Geliebte irgendwann verlieren. So einen Schmerz möchte sich nicht jeder Elb antun, und Arwens Wahl, sterblich zu werden, ist eine absolute Ausnahme.

Entsprechend selten sind romantische Verbindungen zwischen den beiden Völkern. Aber: Es gibt sie.

Aegnor & Andreth

Das erste Paar in der Liste trifft sich im Jahr 409 des ersten Zeitalters auf dem zur Zeit des Herrn der Ringe untergegangenen Kontinent Beleriand. Die Hochelben (Noldor) belagern zu dieser Zeit Angband, die Festung von Saurons Vorgänger und Kommandanten Morgoth, dem allerersten Oberbösewicht von Mittelerde. Daran beteiligt sind auch die Brüder von Galadriel: Finrod, Anrod und Aegnor.

Aegnor trifft während der Belagerung Andreth, eine Menschenfrau. Die beiden verlieben sich ineinander, aber Aegnor selbst nimmt schweren Herzens Abstand von ihr: Elben vermeiden es, während kriegerischer Zeiten zu heiraten und Kinder zu bekommen. Mit Andreth zu fliehen und die Kämpfe hinter sich zu lassen, wäre für ihn auch ein Verrat an seinen Kameraden.

Finrod Felagund, Galadriels großer Bruder, wie er in Die Ringe der Macht zu sehen ist.

So bleiben die beiden unverheiratet und kinderlos. Sie sterben im Jahr 455 des ersten Zeitalters. Aegnor wird in der vierten großen Schlacht der Hochelben gegen Morgoth erschlagen, der sogenannten Dagor Bragollach, der Schlacht des jähen Feuers.

Im zehnten Buch der Geschichte Mittelerdes (History of Middle-Earth) gibt es übrigens ein ganzes Kapitel, in dem Andreth und Galadriels ältester Bruder Finrod über Aegnors Entscheidung sprechen.