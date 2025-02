In Herr der Ringe gründete der Großvater von Legolas einen friedlichen Ort für Elben, doch daraus wurde ein Ort voller Monster

Sauron hatte nicht nur politisch einen großen Einfluss in der Welt von Herr der Ringe. Saurons Macht korrumpierte viele Orte und Wesen in Mittelerde, die einst schön und anmutig waren. Darunter auch ein Wald, der für die Elben schon lange vor den Ereignissen der Filme wichtig war.

Um welchen Ort geht es? Der Düsterwald in Mittelerde hat eine lange Geschichte, die bis zu den ersten Tagen der dortigen Welt, Arda, reicht. Die ersten Elben reisten bei der Großen Wanderung aus ihrem Heimatort Cuiviénen, im Osten von Arda durch den Düsterwald, der damals noch Großer Grünwald genannt wurde.

Der Ort lag in Rhovanion und war ein dichtes Waldgebiet, mit Bergen und einem großen und kleinen Fluss. Der Wald wurde für einige der Elben aber mehr als nur ein Ort zum Rasten, er wurde eine Heimat. Zumindest bis Sauron kam.

Der Großvater von Legolas etablierte den Ort für die Waldelben

Eigentlich war der Wald bei der Großen Wanderung der Elben nur ein Zwischenstopp, doch die Waldelben, die von Nandor abstammten, blieben dort. Oropher, der Großvater von Legolas, sorgte dafür, dass der Ort im Zweiten Zeitalter zur Siedlung dieser Elben wurde.

Oropher wurde auch der König der Waldelben. Anders als die anderen Elben, die in prachtvollen Schlössern und Konstrukten wohnten, lebten die Waldelben bescheidener, im Einklang mit der Natur. Auch Menschen setzten sich um und in den Wald ab.

Zwerge nutzten den Wald als Weg zwischen Moria und den Eisenbergen. Lange Zeit nach den ersten Siedlungen entstand dann auch ein Königreich im Wald, doch das änderte sich, als Sauron mit seinen Machenschaften im Zweiten Zeitalter begann. Er startete den Feldzug, um alle Ringe zu erlangen.

Während des Feldzugs von Sauron bewegte Oropher seine Siedlungen mehrfach im Wald, um aus den Konflikten der anderen Elben und Völker von Mittelerde fernzubleiben. Doch auch er erkannte die Gefahr durch Sauron und schloss sich dem Letzten Bündnis im Krieg gegen Sauron an.

Dort starb Oropher aber und sein Sohn, Thranduil, wurde neuer König der Waldelben.

Sauron kehrte zurück und korrumpierte den Großen Grünwald

Wie wurde der Ort zum Düsterwald ? Wie man aus den Filmen weiß, wurde Sauron nicht gänzlich vernichtet. Im Dritten Zeitalter kehrte er zurück und als Nekromant getarnt, setzte er sich in der Festung Dol Guldur, einem alten Elben-Schloss ab.

Das sorgte dafür, dass der südliche Teil des Waldes korrumpierte und sich bösartige Kreaturen wie die Sprösslinge von Ungoliant dort absetzten. Menschen nannten den Ort dann Düsterwald . Durch die Präsenz von Sauron wurden die Waldelben in den Norden gedrängt.

Als Gandalf Dol Guldur untersuchen wollte, floh Sauron und die Elben im Düsterwald konnten wieder aufatmen. Dieser Frieden hielt 400 Jahre, bis zu dem Punkt, an dem Sauron zurückkehrte und die Waldelben erneut unter Druck setzte. Einige Elben verließen Mittelerde sogar aufgrund der Gefahr.

Aus den Waldelben wurde ein schwaches Volk, das nun in den Bergen nördlich des Düsterwalds in Vorsicht lebte und sich neue Wege für Reisen erarbeiten musste.

Was wurde nach den Ereignissen der Filme aus dem Düsterwald? Nach dem endgültigen Tod von Sauron, säuberte Galadriel Dol Guldur und zusammen mit Thranduil gab sie dem Düsterwald den neuen Namen Eryn Lasgalen (Wald der grünen Blätter).

Im südlichen Teil des Waldes entstand zu Beginn des Vierten Zeitalters Ost-Lórien, das vom Elben Celeborn regiert wurde. Der zentrale Teil des Waldes wurde ein Ort für Waldmenschen. Als Celeborn Mittelerde verließ, um nach Aman (Die Unsterblichen Lande) zu reisen, wurde Ost-Lórien nur noch zu einem Ort für einzelne Waldelben.

Die Welt von Herr der Ringe ist ein Ort voller Geheimnisse und Geschichte, die man in den Filmen nur am Rande mitbekommt. Was sich aber durchzieht, ist der Einfluss von Morgoth oder von Sauron, die viele schöne und friedliche Orte korrumpierten.