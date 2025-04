Schon lange vor Smaug gab es Drachen im Universum von Herr der Ringe, doch dem ersten fehlte ein wichtiges Merkmal

17 Jahre später griff der Maedhros Bund – eine Allianz wischen Noldor, Naugrim, Edain, Ostlingen und Faladrim – Angban an und kämpfte gegen Morgoth. Der erlitt auch recht große Verluste, bis Glaurung, jetzt zusammen mit anderen Drachen, in die Schlacht zog.

Im Universum von Herr der Ringe gibt es viele Kreaturen und Personen, die man nicht in den Filmen sieht. Vieles davon wird nur in anderen Werken von Tolkien ergründet. Lange vor den Ereignissen des dritten Zeitalters gab es beispielsweise schon Drachen. Der Erste davon war Glaurung.

