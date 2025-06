Wusstet ihr, dass Smaug nicht der einzige Drache war, der den Zwergen in Herr der Ringe Probleme bereitete?

Im Universum von Herr der Ringe lauern viele Gefahren, die man nicht immer in den Filmen sieht. Darunter ist auch eine spezielle Art der Drachen, die vor allem für die Zwerge zu einem großen Problem geworden ist.

Wie entstanden Drachen in Mittelerde? Der erste Drache seiner Art war Glaurung, der von Morgoth in Angband erschaffen wurde. Man kann also davon ausgehen, dass er der Ursprung der Drachen war. Glaurung, zusammen mit Ancalagon und Smaug, gehörte zu den mächtigsten Wesen, die jemals in Mittelerde existierten.

Doch es gab noch viel mehr Drachen. Eine schwächere, aber nicht weniger gefährliche Gruppe, waren die Kaltdrachen. Obwohl man wenig von ihnen weiß, waren sie ein großes Problem für die Zwerge im Dritten Zeitalter.

Eine Gruppe von Drachen terrorisierte die Zwerge in Ered Mithrin

Was waren das für Drachen? Die Kaltdrachen waren schwächer als ihre feuerspeienden Verwandten, doch sie waren immer noch mächtig. Die Krallen, die harten Schuppen, der starke Schwanz und die Zähne waren weiterhin tödlich und dazu kam eine Art Eisatem, der ihre Feinde einfrieren konnte. Hierbei ist aber unklar, ob es ein klassischer Strahl ist oder eine Form von Angst, die das Frieren auslöst.

Am Ende des Ersten Zeitalters kam es zu einem großen Krieg, bei dem die Elben, Menschen, Zwerge und Ainur zusammen gegen Morgoth und seine Streitkräfte kämpften. Dabei starben auch die meisten Drachen. Als kleine Gruppe schafften es einige Kaltdrachen aber zu überleben.

Die Drachen flohen in die nördlichen Regionen, nach Ered Mithrin und vermehrten sich. Im Dritten Zeitalter wurden sie dann aber zu einem Problem für die dortigen Zwerge. Im 2589. Jahr des Dritten Zeitalters tötete ein Kaltdrache König Dáin den Ersten und seinen Sohn Frór.

Der Krieg der Zwerge und der Kaltdrachen zog sich ein paar Jahre, doch letztendlich flohen die Zwerge aus Ered Mithrin.

Was danach mit den Kaltdrachen passierte, ist zwar unbekannt, doch man erfährt etwas über einen brutalen Vertreter dieser Gruppe, der vor dem Krieg in Gedichten von Tolkien erwähnt wird: Scatha.

Ein brutaler Kaltdrache stahl die Schätze der Zwerge

Wer war Scatha? Scatha war ein grauer, blinder und stummer Kaltdrache, der nicht fliegen konnte, aber, wie auch die anderen Kaltdrachen, die Fähigkeit hatte, seine Beute einzufrieren. Tolkien beschrieb, dass der Drache sich wie ein langsam schleichender Tod kriechend fortbewegte. Er soll so furchteinflößend gewesen sein, dass man nicht mehr fliehen konnte.

Scatha soll seine Opfer eingefroren und dann unter seinem Bauch zerquetscht haben.

Er hatte einen Bau in Ered Mithrin voller Schätze und einem silbernen Horn der Zwerge. Dieses Horn bekommt Merry von Éowyn später im Dritten Zeitalter geschenkt. Laut der finalen Version des Gedichts zu Scatha hatte er Gold riechen können. Mit den Knochen seiner Opfer (Zwerge und Menschen) spielte er, säuberte sie und erbaute daraus ein Bett.

Etwa im 2000. Jahr des Dritten Zeitalters wurde Scathas Schrecken endlich beendet. Fram, der vierte Lord Éothéod, den Vorfahren der Rohirrim, tötete Scatha. Obwohl damit in dieser Region Frieden einkehrte, entstand ein Streit zwischen den Éothéod und den Zwergen, wer denn nun den Schatz des Drachen beanspruchen darf.

Was passierte mit den Kaltdrachen im Dritten Zeitalter? Es ist unklar, was genau mit den Drachen im Zeitraum der Filme passierte. Während der Abenteuer der Gefährten tauchen zwar keine auf, doch ein endgültiges Schicksal wird nie erwähnt. Es wird zwar erwähnt, dass es keine Drachen mehr gibt, die stark genug sind, den Einen Ring zu zerstören, doch das könnte implizieren, dass es durchaus noch Drachen in Mittelerde gibt.

Das endgültige Schicksal der Kalt- und der Feuerdrachen wird man wohl niemals erfahren. Die Welt von Mittelerde ist aber so groß, dass sich durchaus große Gefahren abseits der bekannten Abenteuer verstecken. Ein Ranking der Drachen findet ihr hier: Herr der Ringe: Die 4 stärksten Drachen im Power-Ranking, die sogar Gandalf ins Schwitzen bringen würden